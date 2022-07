A 20 anni stermina la sua famiglia: uccide 5 persone di cui 3 bambini, succede a Douvres

E’ una storia drammatica quella che arriva dalla Francia e che ha sconvolto l’intero paese nelle ultime ore. Un ragazzo di vent’anni è stato ucciso dalla polizia a colpi di arma da fuoco. Il giovane, poco prima di essere fermato e braccato dalle autorità, aveva sterminato la sua famiglia. Poi si era barricato in una casetta in un villaggio francese. Il ragazzo ha ucciso 5 membri della sua famiglia.

L’uomo era armato di fucile e katana (la spada giapponese) quando le forze speciali della polizia francese, presenti sul posto da martedì sera, sono intervenute nel villaggio di Douvres, ai piedi delle Alpi, a circa 50 chilometri a est di Lione. Secondo quanto si apprende le vittime sarebbero suo padre, sua suocera, originaria della Gironda, sua sorella di 17 anni, e i figli della compagna del padre, la sorellastra di 15 anni e fratellastro di 5 anni.

Stermina la sua famiglia e poi viene ucciso dalle forze dell’ordine

Christian Limousin, sindaco di un villaggio vicino, ha affermato che il sospetto ha ucciso cinque membri della sua stessa famiglia, inclusi tre bambini, prima di venire ucciso dalla polizia che ha fatto irruzione nella proprietà. Un conoscente della famiglia ha indicato che l’autore del massacro aveva 22 anni e lavorava per una catena di fast food in un paese vicino. Ci sono stati dei tentativi di negoziazione ma non sono andati a buon fine e purtroppo la polizia francese si è vista costretta a uccidere il giovane che era un pericolo per la comunità. «Invano, i negoziatori hanno cercato di entrare in contatto con lui per tutta la notte. L’assalto è stato lanciato in mattinata», precisano fonti vicine all’inchiesta citate dalla France Presse.

Non ci sono per il momento altre informazioni relative ai fatti.