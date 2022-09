Addio alla Regina Elisabetta: l’annuncio ufficiale dalla BBC, addio alla sovrana più amata

E' morta la Regina Elisabetta: oggi 8 settembre data storica per il Regno Unito, si spegne sua maestà

Tre minuti fa il drammatico annuncio della BBC: la regina Elisabetta è morta.

Il 21 aprile del 1926 a Londra nasceva Elizabeth Alexandra Mary una bambina che mai avrebbe pensato di diventare una delle regnanti più longeve della storia. E’ anche per questo motivo che il mondo intero in qualche modo, pensava che lei, la Regina Elisabetta, The Queen, in fondo, ci sarebbe sempre stata. 70 anni di regno festeggiati solo pochi mesi fa. Oggi la notizia della sua morte, dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Ci lascia una icona, un pilastro, la storia del Regno Unito. Quella bambina nata nel 1926 non sapeva che sarebbe diventata una regina, lei che non avrebbe dovuto esserlo. Ma la storia si sa, scrive pagine impensabili ed Elisabetta, da giovanissima, si era ritrovata figlia di un re ed erede al trono, dopo che suo zio, aveva deciso di abdicare. Ha solo 11 anni Elisabetta quando deve iniziare a studiare da regina, perchè dopo suo padre, nell’asse ereditario, ci sarebbe stata lei. Una bambina che studia da regina senza avere nessuna voglia di diventare tale, si dice che abbia chiesto a sua sorella di prendere il suo posto, visto che era molto più attratta dalla corona. E invece, quella corona che metterà in testa solo pochi anni dopo, resterà salda per anni. Affronterà guerre di ogni genere, complotti, rivoluzioni, malcontenti, rivolte e di recente una pandemia. La Regina Elisabetta è la storia del ‘900 e del 2000. Non solo per i sudditi britannici ma per il mondo intero. Perchè non è stata solo una sovrana amatissima, è stata contestata ma rispettata sempre da tutti, potenti e meno potenti. E se gli eventi storici sembrano esser stati pochi , quelli privati non saranno da meno. La Regina Elisabetta è stata travolta da scandali che ha saputo gestire ma che in qualche modo, hanno segnato il suo regno. La morte di Lady Diana qualcuno, non l’ha ancora digerita e questa è una macchia forse indelebile nel cammino di Queen Elizabeth. Quella freddezza nelle ore successive alla morta di Lady Diana, valutazioni forse errate, frutto di un protocollo troppo severo che all’epoca, non si riusciva a cambiare.

Poi sono arrivati i film, le serie tv, i nipoti e ancora altri scandali. La Brexit e la Megexit da un lato l’economia di un Regno, dall’altro la famiglia e le nuove travolgenti polemiche ma in questo caso, di tono decisamente minore, visto che quasi tutto il popolo britannico, si è schierato dalla parte della famiglia Reale e non da quella di Meghan. Chi pensava che la regina, novantenne, avrebbe avuto sconti, ha sbagliato, perchè fino alla fine Queen Elizabeth ha dovuto dimostrare la sua tempra, quella di una sovrana che comunque, ha sempre cercato di fare il meglio per il suo popolo.

Addio alla Regina Elisabetta II

I suoi adorati cani, le sue passioni e poi un altro grande dolore. L’addio all’amore più grande della sua vita. La morte del principe Filippo che segna, inevitabilmente, un crollo per la sovrana. Lì da sola, in chiesa, in piena pandemia, in un Regno Unito ancora alle prese con il covid 19, la regina dice addio al suo adorato marito. Tra scheletri nell’armadio, maldicenze e dicerie, la coppia reale è sempre stata insieme, anche se sul conto di Filippo da sempre, si è detto e scritto di tutto. In lacrime la regina, nascosta nella sua macchina, dice addio per sempre al principe consorte. Ora è sola, perchè quell’amore arrivato da chi insieme a lei ha affrontato quasi 70 anni di regno, non c’è più. E dura pochissimo la vita solitaria di Elisabetta II, che saluta i suoi figli e i suoi adorati nipoti pochi mesi dopo l’addio a Filippo.

Circa 150 milioni di persone nel mondo sono suoi sudditi. Il suo regno ha visto 15 primi ministri del Regno Unito ( l’ultimo solo pochi giorni fa) . Ancora più numerosi primi ministri e governatori degli altri stati membri del Commonwealth delle nazioni. Per la sua durata, il regno di Elisabetta II è al 2º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia, dietro solo al regno del Re Sole, Luigi XIV di Francia; è anche il Capo di Stato in carica da più tempo, dopo la morte di Rama IX di Thailandia, avvenuta il 13 ottobre 2016.

