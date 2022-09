Un commosso Re Carlo III al suo primo discorso: “Mia madre fonte di ispirazione, conto su Camilla”

Alle 19 sulla BBC il primo discorso di Re Carlo III che commosso ricorda la regina Elisabetta e spiega che cosa succederà nella famiglia Reale

Gli occhi lucidi di Re Carlo fanno trasparire le sue emozioni. Non ci sono lacrime, per un anglosassone è quasi impossibile pensare che in pubblico accada. Ma ci sono gli occhi lucidi di un figlio devoto che saluta la sua mamma in un discorso importante, il primo alla nazione. Parla da Re, Re Carlo III a meno di 24 ore dalla morte della Regina Elisabetta. Spiega che cosa succederà adesso, quello che sarà il suo Regno, spende bellissime parole per la Regina, sua unica fonte di ispirazione. E poi ringrazia Camilla e spiega che si affiderà a lei e al suo amore, che sarà al suo fianco in questo nuovo ruolo. Parla di William e Kate e li nomina duchi di Cornovaglia e principe e principessa del Galles ( Kate prenderà quindi il posto di Lady Diana). Un discorso di pochi minuti, circa 10 per Re Carlo registrato a Buckingham Palace proprio come faceva la Regina Elisabetta.

Il primo discorso di Re Carlo al Regno Unito e a tutti i sudditi

“Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore”, ha detto. “Rinnovo la promessa di mia madre di servirvi per tutta la mia vita”, ha aggiunto Re Carlo utilizzando la stessa formula che sua madre usò 70 anni fa quando salì al trono.

E poi con il suo discorso ha continuato: “Nella devozione della Regina, oggi prometto di servire la Costituzione della nostra nazione finché sarò in vita nel Regno Unito e dovunque voi viviate. Sarò al vostro servizio con lealtà, rispetto e amore”. Questo la formula usata dare Carlo III parafrasando quello che la stessa Regina Elisabetta disse nel suo discorso di nel suo primo discorso di incoronazione. La Regina Elisabetta “ha compiuto sacrifici e la sua dedizione come sovrana non ha mai ceduto nei momenti di gioia e tristezza”. “Le istituzioni dello Stato sono mutate ma nonostante cambiamenti e sfide la nostra nazione ha continuato a prosperare e fiorire. I nostri valori devono restare saldi e costanti“, ha detto ancora Re Carlo III. Ha spiegato che anche la sua famiglia adesso cambierà, come cambieranno i suoi doveri e quindi le sue priorità rispetto a quello di cui si è occupato fino a questo momento.



“E’ un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla. Da quando ci siamo sposati è diventata la mia regina consorte, so che sarà all’altezza del suo ruolo” ha detto Carlo che poi ha anche spiegato cosa farà su figlio William e che cosa fare Kate al suo fianco. I funerali della regina Elisabetta, dovrebbero essere celebrati a Londra lunedì 19 settembre, lo conferma Carlo che parla della prossima settimana, come di un momento in cui tutta la famiglia si ritroverà riunita.

“William assumerà il titolo scozzese e sarà mio successore come duca di Cornovaglia, e assumerà le responsabilità che io ho assunto per 50 anni” ha spiegato Carlo che nel suo discorso ha speso anche qualche parola per Harry e Meghan, parlando di loro con amore.