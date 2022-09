Il funerale della Regina Elisabetta II minuto per minuto: tutti gli orari

Buckingham Palace rivela minuto per minuto tutto quello che succederà il 19 settembre 2022 il giorno del funerale della regina Elisabetta II

Si stima che sarà l’evento che resterà nella storia come quello più seguito anche in tv con oltre 4 miliardi di spettatori in tutto il mondo. Il 19 settembre per il funerale della regina Elisabetta II, tutto il mondo si fermerà per qualche istante a rendere omaggio alla sovrana o anche solo a seguire per qualche minuto il suo funerale che sarà trasmesso davvero ovunque. E pochi minuti fa Buckingham Palace ha rivelato nel dettaglio, tutto quello che succederà il giorno del funerale della regina, con i dettagli sugli orari e scandendo, minuto per minuto, tutto quello che accadrà in un giorno che è stato studiato per anni. Non si può sbagliare e non solo per il protocollo ma soprattutto per questioni di sicurezza. Fino a questo momento, soprattutto a Londra, tutto ha funzionato in maniera impeccabile, in pieno stile inglese, potremmo dire.

Ma vediamo cosa succederà il 19 settembre, il giorno del funerale di stato della regina Elisabetta II.

Il funerale della regina Elisabetta minuto per minuto: tutti i dettagli

La mattina del funerale di Stato, il Lying-in-Stato si concluderà alle 6:30. Oltre quell’orario non saranno più ammessi visitatori.

Le porte dell’Abbazia di Westminster si apriranno alle 8:00 quando la congregazione di 2.000 VIP ( ospiti illustri che hanno ricevuto un posto riservato per il funerale) inizierà a prendere posto, tre ore prima dell’inizio del servizio alle 11:00.

Alle 10:35, Sua Maestà sarà trasportata sul carro armato che ha portato sua madre e suo padre ai loro funerali da Westminster Hall, arrivando alle 10:52.

Gli elementi commoventi del funerale includeranno il suono dell’ultimo post alle 11:55 mentre il servizio si avvicina alla fine, seguito da un silenzio nazionale di due minuti che sarà osservato dalla congregazione dell’abbazia e da milioni di persone in tutto il Regno Unito. Sarà una giornata di lutto nazionale, in modo da permettere a tutti di poter salutare la regina.

Si prevede che 4 miliardi di persone a livello globale si sintonizzeranno a livello globale con le trasmissioni della BBC e ITV tutto il giorno.

La Sveglia – il tradizionale richiamo della tromba che sveglia i soldati all’alba – e poi l’Inno Nazionale, e infine un Lamento suonato dal Queen’s Piper che concluderà la funzione a mezzogiorno, quando la bara sarà trasportata dalla Abbazia.

Alle 12:15 i figli della regina e i membri della famiglia reale cammineranno dietro la sua bara fino a Wellington Arch quando lascerà l’Abbazia di Westminster prima che Sua Maestà venga portata a Windsor per essere sepolta accanto al suo amato marito, il principe Filippo.

Il carro funebre di Sua Maestà arriverà alla Long Walk alle 15:15, dove il pubblico potrà porgere gli ultimi omaggi.

Il corteo, che sarà stato formato e in posizione, camminerà dietro il carro funebre nel parco del castello.

Lunedì alle 16:00 ci sarà una cerimonia televisiva alla St George’s Chapel di Windsor. Il re spargerà terra sulla bara di sua madre alle 19:30 durante un servizio familiare privato.

Per l’eternità Sua Maestà sarà sepolta accanto a suo marito, il Duca di Edimburgo, suo padre Re Giorgio VI e sua madre, la Regina Elisabetta, la Regina Madre.