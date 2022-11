Attentato a Istanbul: arrestata la principale sospettata. La polizia mostra le foto

La polizia turca ha diffuso le foto dell'arresto: la donna che avrebbe piazzato la bomba per l'attentato di Instanbul, è stata fermata

Ci sarebbero delle importanti novità. Dai social arrivano le prime immagini di quello che sarebbe l’arresto della principale sospettata per l’attentato di ieri in Turchia. L’attentato che ha scioccato abitanti e turisti a Istanbul. Un attentato che avrebbe provocato forse sei vittime ( alcune fonti parlano di 4 persone morte) e ci sarebbero oltre ottanta persone rimaste ferite, alcune in modo grave. Tutto è iniziato alle 16,20 di ieri. Un fortissimo boato ha squarciato l’aria a Istanbul in Istiklal Caddesi, la via pedonale dello shopping

E’ una delle zone più frequentate della città, un’area che va da piazza Taksim a piazza Tunel, a due passi dalla Torre di Galata . Era facile prevedere che la zona, di domenica pomeriggio, sarebbe stata più che affollata. E infatti c’erano tantissimi turisti, famiglie con bambini e giovani.

La immagini circolate sin da subito sui social sono sconvolgenti. In molti forse neppure lo notano quando postano on line i video, ma su quello che resta dei marciapiedi, ci sono i cadaveri delle vittime: sei morti e più di 80 feriti ; delle 81 persone ricoverate in ospedale, 50 sono state dimesse. Cinque dei feriti stanno ricevendo cure di emergenza e due di loro sono in pericolo di vita. I video postati in rete dai presenti, mostrano come in pochi secondi si sia generato il caos, e come spesso succede in questi casi, chi c’era, ha pensato a mettersi in salvo, scappando.

Le prime notizie dopo l’arresto della principale sospettata

Poche ore dopo l’attentato, le prime notizie sul lavoro fatto dalle forze dell’ordine. Sarebbero state almeno 22 le persone arrestate. Il ministro dell’Interno turco Suleyman Soylu ha accusato il Partito dei lavoratori del Kurdistan. La donna, che viene mostrata forse nei tanti video che circolano in rete, sarebbe stata arrestata.

Turquie: le suspect de l'attentat d'Istanbul arrêté pic.twitter.com/rvY3Pw8KhH — BFMTV (@BFMTV) November 14, 2022

Tre ore fa, i primi video e pochi minuti fa le immagini, diffuse dalla polizia turca, con l’arresto della donna.

«La persona che ha piazzato la bomba è stata arrestata. Secondo le nostre conclusioni, l’organizzazione terroristica Pkk è responsabile» dell’attacco, ha affermato Soylu in una dichiarazione notturna, trasmessa dall’agenzia ufficiale Anadolu e dalle televisioni locali. Anche altri 21 sospetti sono stati arrestati, ha aggiunto. Il ministro ha accusato le forze curde che controllano gran parte della Siria nord-orientale, che Ankara considera terroristi, di essere dietro l’attacco: «Riteniamo che l’ordine per l’attacco sia stato dato da Kobane».