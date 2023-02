Terremoto Siria e Turchia ultime: sale a 5000 morti il conto delle vittime, migliaia i feriti

Le ultime notizie dalla Siria e dalla Turchia dove la terra continua a tremare: sono almeno 5000 i morti

Sono immagini devastanti quelle che arrivano dalla Turchia e dalla Siria dopo il terremoto del 6 febbraio 2023. Sono immagini di macerie, sono scene da apocalisse. Distruzione, dolore, disperazione: si contano al momento oltre 5000 morti ma, stando a quella che è una stima del drammatico bilancio che si potrebbe avere, si pensa che il numero potrebbe crescere di almeno il doppio. Si teme che questo terremoto, possa aver provocato almeno 10mila vittime. Impossibile fare una stima del numero dei feriti, che potrebbe essere altrettanto importante. E purtroppo, soprattutto in Siria, le difficoltà per curare chi avrebbe bisogno di medici e medicinali, sono enormi. La guerra ha cambiato il volto del paese, che non è pronto a questo genere di emergenza.

Le ultime notizie con i dati raccolti il 7 febbraio, parlano di 4.890 . E’ questo il bilancio dei morti del terremoto di magnitudo 7.9 che ha colpito il sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Bilancio che purtroppo, come detto in precedenza, si aggraverà, inevitabilmente. Gli studiosi americani, temono che si possano superare le 10mila vittime.

Il sisma è stato mille volte più forte di quello di Amatrice, ha riferito Alessandro Amato dell’Ingv. La prima scossa (delle 4:17 locali, le 2:17 in Italia) è stata seguita da una replica di magnitudo 7.5 e da una terza, molto forte, di magnitudo 6.0.In tutto sono state circa un centinaio in meno di 24 ore. Non solo terremoti e crolli. Nelle ultime ore si sono innescati, a causa del sisma, una serie di incendi che stanno facendo cadere interi palazzi mentre altri vengo evacuati con migliaia e migliaia di persone in strada alla ricerca di un riparo . Nel frattempo dalla Siria arrivano anche immagini che straziano il cuore, come quelle di un uomo che prende in braccio un bambino appena nato: è nato tra le macerie, la sua mamma ha partorito su una ruspa, a poche ore dal sisma. C’è vita anche nella devastazione.

La terra continua a tremare in Turchia: le ultime notizie

Un terremoto di magnitudo 5.3 si è verificato nella Turchia centrale, a pochi chilometri da Golbasi, riferisce il Centro sismologico europeo del Mediterraneo. La nuova scossa è stata registrata alle 4:13 ora italiana a due chilometri di profondità, a 5 chilometri dalla zona del Golbasi. E’ stata preceduta e seguita da altre scosse nella parte centrale del Paese e da una di magnitudo 4.2 nella zona colpita lunedì dal sisma.

Gli Stati Uniti pronti a fornire il loro sostegno

Joe Biden ha chiamato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e gli ha ribadito la disponibilità degli Stati Uniti a fornire tutta l’assistenza necessaria “al nostro alleato della Nato di fronte a questa tragedia“. Il presidente americano ha poi sottolineato che “squadre Usa sono state dispiegate rapidamente per supportare gli sforzi di ricerca e soccorso turchi e coordinare l’assistenza alle persone colpite dal sisma”. Sette giorni di lutto nazionale intanto in Turchia, dopo quello che è successo nelle ultime ore.