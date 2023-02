Terremoto Siria e Turchia una settimana dopo: oltre 41mila le vittime, ancora superstiti sotto le macerie

Le ultime notizie dalla Turchia e dalla Siria: sono oltre 41mila le vittime

Sono passati 7 giorni dal terremoto in Siria e Turchia. Si scava ancora perchè i miracoli della vita sono la cosa più preziosa. E c’è chi si attacca con tutte le sue forze alla speranza. Succede che dopo una settimana dal terremoto, ci siano ancora delle notizie che riempiono il cuore di gioia. Il lutto, per le oltre 41 mila persone morte, è troppo grande, ma ci sono piccoli attimi di felicità, quado i soccorritori, dalle macerie, riescono a vedere la luce che porta alla vita. Poche ore fa sono infatti estratte vive due persone da sotto le macerie. Un vero e proprio miracolo che lascia sperare che ci siano ancora possibilità per altre persone. Nulla in confronto al numero che cresce ogni giorno di più. Sono oltre 40 mila le persone morte nel terremoto tra Turchia e Siria. Un numero che strazia il cuore. Ma in questi casi, solo le gioie che arrivano da un disastro come pochi altri ne sono accaduti, permettono di trovare una ragione per andare avanti.

Terremoto Turchia e Siria: le ultime notizie

A una settimana dal terremoto che ha messo in ginocchio Siria e Turchia, il bilancio delle vittime continua ad aumentare: i morti accertati sono oltre 41mila, ma non esiste una stima ufficiale su quante persone possano essere ancora sepolte sotto le macerie.

Il bilancio però potrebbe crescere in modo drammatico. I media turchi parlano però di oltre 70mila persone, tra adulti e bambini. Sta intanto per esaurirsi il tempo dei soccorsi: “La fase di recupero dopo il terremoto sta volgendo al termine”, ha spiegato infatti il capo degli aiuti dell’Onu Martin Griffiths da Aleppo, nel nord della Siria. Eppure si spera ancora che sotto le macerie, ci siano persone in vita, da salvare. Ricordiamo infatti che due persone sono state tratte in salvo nella provincia sud-orientale turca di Kahramanmaras dopo essere rimaste per 198 ore sotto le macerie. Lo riporta l’agenzia di stampa statale turca Anadolu.

Tra le vittime del terremoto anche l’attrice di Terra Amara