Dramma Terremoto in Turchia: morta l’attrice di Terra Amara con sua figlia

Tra le 41mila vittime del terremoto in Turchia anche una delle amatissime attrici di Terra amara: è morta insieme a sua figlia, in casa

Sono oltre 41mila le persone che hanno perso la vita nel terremoto in Turchia e Siria. E si inizia a fare il conto delle vittime, trapelano i loro nomi e le loro storie. Arriva una notizia sconvolgente per tutti i fan di Terra amara, la soap dei record in onda su Canale 5. Tra le vittime del terremoto infatti c’è anche una delle attrici protagoniste di Terra amara. La notizia è trapelata ieri ed è stata confermata poche ore fa. Purtroppo anche Emel Atici è morta nel terremoto che ha distrutto la vita di migliaia di persone. La donna è stata trovata insieme alla figlia, Püryan, sotto le macerie della loro casa. Pare che l’attrice si trovasse nella sua casa, nella zona di Adana, una delle più colpite, essendo vicinissima all’epicentro del terremoto. Una notizia sconvolgente, che accresce il dolore. Il dolore per due popoli che stanno vivendo un vero e proprio dramma: quello turco e quello siriano.

L’addio ad Emel Atici l’attrice di Terra amara

La notizia è stata confermata dal produttore della serie in cui Emel Atici aveva il ruolo di Sermin: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Emel Aici e di sua figlia, Püryan. A Emel e alla sua amata figlia, a tutti i nostri cittadini che hanno perso la vita nel terremoto, Dio esprima le nostre condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”, si legge nel comunicato postato sui social. Atici ha studiato presso la Facoltà di Teatro dell’Università Cukurova, nella città di Adana. Purtroppo la sua vita è stata spezzata in modo drammatico, aveva solo 52 anni ed è morta, come oltre 50 mila persone, durante uno dei terremoti più devastanti della storia dell’umanità. Nella soap, Emel interpretava una delle donne più ricche di Çukurova, una delle regioni attualmente brutalmente colpite dal terremoto. Proprio in questi giorni in Italia stanno andando in onda le ultime puntate della prima stagione di Terra amara, la soap turca acquistata da Canale 5 dopo il clamoroso successo avuto in Spagna. E sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di fan di tutto il mondo, che hanno letto questa drammatica notizia.

Il cordoglio dell’università

Anche l’università dove ha studiato la figlia dell’attrice ha voluto mostrare il proprio rispetto di fronte alla tragedia: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Hande Püryan Atici, laureato del programma Civil Air Transport Management 2014-2015 della nostra università e sua madre, Emel Atici, durante il terremoto. Come famiglia dell’Università Beykoz, auguriamo la misericordia di Dio alla nostra laureata, cara Püryan, e alla sua preziosa madre, e porgiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi fan“.