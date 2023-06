Scontro tra treni in India: oltre 300 i morti, ma si teme che il numero possa crescere

Drammatico incidente tra treni in India: nello scontro potrebbero essere morte più di 300 persone, ecco le ultime notizie

In una devastante tragedia ferroviaria avvenuta nella stazione di Balasore, nello stato orientale dell’Orissa, più di 280 persone hanno perso la vita e altre 900 sono rimaste ferite. E si teme purtroppo che il bilancio possa salire ancora.

L’incidente è avvenuto quando diverse carrozze di un treno passeggeri sono deragliate, finendo sul binario opposto e scontrandosi violentemente con un treno merci. Le autorità temono che almeno 200 passeggeri siano rimasti intrappolati sotto i vagoni rovesciati. Al momento, oltre 100 soccorritori sono sul luogo dell’incidente e sono impegnati in operazioni di salvataggio frenetiche.

La ricostruzione dell’incidente suggerisce che una decina di carrozze dello Shalimar-Chennai Coromandel Express abbiano deragliato vicino a Baleswar, finendo sul binario opposto. “Un treno proveniente da Yeswanthpur e diretto a Howrah si è schiantato contro quei vagoni, provocando il deragliamento di 3-4 delle sue carrozze”, ha dichiarato Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie Indiane. La dinamica esatta degli eventi non è ancora chiara, ma sembra coinvolgere anche un secondo treno passeggeri.

Le immagini drammatiche dell’incidente mostrano un vagone del treno capovolto su un lato dei binari, con presunti sopravvissuti aggrappati alle carrozze ribaltate e residenti locali che si affrettano ad aiutare. “Ci aspettiamo che le operazioni di soccorso continuino almeno fino a domani mattina. Abbiamo già avvisato tutti i principali ospedali governativi affinché prestino assistenza ai feriti”, ha affermato un portavoce del governo dell’Orissa. Le autorità hanno anche annunciato un risarcimento per le vittime coinvolte nella catastrofe.

Il Primo Ministro indiano, Narendra Modi, si è mostrato profondamente addolorato per la tragedia ferroviaria. Attraverso un tweet, ha dichiarato: “In questo momento di dolore, i miei pensieri sono rivolti alle famiglie in lutto. Spero che i feriti si riprendano presto. Ho parlato con il Ministro delle Ferrovie, Ashwini Vaishnaw, e ho ricevuto un aggiornamento sulla situazione”.

Gli ospedali della zona sono stati messi a dura prova da questa tragedia, essendo di piccole dimensioni e dotati di risorse limitate. Medici e infermieri hanno lavorato senza sosta in un caos totale per affrontare i più di 900 feriti, molti dei quali in condizioni critiche. In risposta agli appelli diffusi dai media e sui social media, centinaia di persone si sono presentate davanti agli ospedali per donare sangue, facendo la fila per ore.

Le indagini sull’incidente sono già in corso per determinare le cause esatte dello scontro tra i due treni. Il sistema ferroviario indiano è uno dei più trafficati al mondo, con milioni di passeggeri che lo utilizzano ogni giorno. Incidenti come questo sollevano interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie e sull’efficacia delle misure di prevenzione degli incidenti.