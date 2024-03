Home » Dal Mondo » Strage familiare in Germania: giovane italo tedesco uccide genitori e fratello Dal Mondo Strage familiare in Germania: giovane italo tedesco uccide genitori e fratello Redazione UltimeNotizieFlash In Germania un ragazzo di 19 anni ha ucciso i suoi genitori e suo fratello, salva per miracolo la sorella. La famiglia era originaria della Sardegna: le ultime

Le ultime notizie che arrivano dalla Germania raccontano di una vera e propria strage familiare. Sappiamo infatti che un 19enne con doppia cittadinanza, italiana e tedesca, avrebbe ucciso a coltellate i genitori e il fratello. I genitori del giovane erano originari di Silius e Ballao, nel Cagliaritano. Dunque questa mattina la notizia è stata battuta da tutti i media italiani, dopo che maggiori informazioni sono arrivate dalla polizia tedesca.

E’ successo a Hohentengen, un piccolo comune del Baden-Württemberg, nel sud-ovest del Paese. La sorella sarebbe rimasta ferita gravemente. Secondo quanto riferisce l’agenzia tedesca Dpa, il giovane è stato posto in custodia cautelare. Poche per il momento le informazioni ma sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che l’autore della strage possa essere proprio il ragazzo. Sappiamo inoltre che il giovane “si è lasciato arrestare senza opporre resistenza. Lo ha ruferito Rahel Diers, portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen. Per il 19enne l’accusa è di triplice omicidio e di tentato omicidio doloso. Il movente è ancora in corso di accertamento, ha dichiarato Diers.

Strage familiare in Germania: si salva solo la sorella

Stando a quanto emerso, i genitori (di 58 e 61 anni) sono deceduti nell’appartamento teatro della tragedia, mentre il fratello 34enne è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. Anche la sorella del 19enne ha riportato gravi ferite da taglio e “da impatto”: trasportata in ospedale con un elicottero, non è pericolo di vita. Un portavoce della polizia ha precisato che l’arma usata era un «coltello». Ancora oggi tracce di sangue erano visibili sul marciapiede davanti alla porta d’ingresso, riferisce la Dpa.

Il luogo dove è avvenuta la tragedia

La cittadina di Hohentengen, si trova al confine con la Svizzera, nel distretto di Waldshut, e ci vivono circa 4mila persone. Il Baden-Wuerttemberg è la regione tedesca con capoluogo Stoccarda, storica meta dell’emigrazione italiana.