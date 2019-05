Pensioni quota 100 ultime notizie, come si calcola l’importo?

Pensioni quota 100 ultime notizie, come si calcola l’importo dell’assegno? Oggi cerchiamo di fare chiarezza su questa misura introdotta nel sistema pensionistico italiano dal nuovo Governo. Le pensioni quota 100 hanno una durata triennale, dal 2019 al 2021, e sono destinate a coloro che hanno compiuto 62 anni di età e che hanno versato 38 anni di contributi. Non sono previste delle penalizzazioni sull’assegno pensionistico, che viene calcolato sulla base dei contributi che sono stati versati. Scopriamo quindi come calcolare l’importo relativo alle pensioni quota 100 per coloro che stanno valutando se lasciare o meno il lavoro con questa formula.

PENSIONI QUOTA 100 ULTIME NOTIZIE, COME CALCOLARE L’IMPORTO

Per le pensioni quota 100 valgono le stesse regole della pensione anticipata. Dunque bisogna chiarire che ci sono tre casi da considerare. Coloro che hanno un’anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31 dicembre 1995, hanno diritto al calcolo retributivo per le annualità fino al 2011, e dall’anno successivo scatta il calcolo contributivo. Chi invece ha un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, sono soggetti al calcolo con il sistema misto. Per chi non ha alcun contributo versato prima del 31 dicembre 1995, invece, è previsto il calcolo interamente contributivo. Dunque, per quanto riguarda la quota 100, potranno accedere al beneficio più che altro coloro che hanno una contribuzione anteriore al 1995 e dunque il calcolo misto è il più comune. Come è ormai chiaro, chi sceglie l’uscita anticipata tramite le pensioni quota 100 percepirà un importo più basso, alla luce del minor numero di anni di contributi versati. Tuttavia si percepirà l’assegno per più tempo, da calcolare in base agli anni di anticipo rispetto all’età pensionabile. Dunque, lasciare il lavoro con questa formula, risulta essere comunque conveniente.

PENSIONI QUOTA 100, I CONTRIBUTI VALIDI PER IL CALCOLO: ECCO QUALI SONO

Per raggiungere il requisito di 38 anni di contributi versati per raggiungere la quota 100, è possibile calcolare tutti i contributi: figurativi, da riscatto, e via dicendo. E’ però probabile che sia necessario avere almeno 35 anni di contributi effettivamente versati, come succede per le altre forme di pensione anticipata.

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRI REDDITI DA LAVORO, ECCO COME FUNZIONA

L’importo delle pensioni quota 100 si calcola dunque come esposto sopra. Chi sceglie questa formula deve sapere però che non può praticamente continuare a lavorare. E’ consentito solamente il lavoro occasionale con importo di massimo 5mila euro annui lordi, che non possono essere superati. Tale divieto rimane valido fino al raggiungimento dell’età pensionabile. Dopodiché il pensionato può ricominciare a lavorare senza alcun tipo di vincolo.