Pensioni ultime notizie Tfs statali: manca ancora il decreto

Pensioni ultime notizie Tfs statali: manca ancora il decreto, cosa succederà? Quello della liquidazione era uno dei punti su cui il Governo aveva posto l’attenzione per quanto riguarda la riforma delle pensioni. Era dunque stato annunciato che, i dipendenti pubblici, avrebbero potuto avere il Tfs con un anticipo tramite finanziamento bancario fino a 45mila euro. Tutto ciò però attualmente è solo teoria e non è ancora arrivato il decreto ministeriale per la sua attuazione. In assenza di questo decreto, manca anche la convenzione con Abi, alla quale i tecnici stanno lavorando da diverso tempo. Senza l’anticipo, la liquidazione degli statali continuerà ad essere erogata dopo 12 e 24 mesi. Scopriamo quindi cosa sta succedendo per quanto riguarda le pensioni e il Tfs da erogare agli statali tramite un finanziamento da parte degli Istituti di credito.

PENSIONI ULTIME NOTIZIE TFS STATALI: MANCA IL DECRETO, QUANDO ARRIVA LA LIQUIDAZIONE?

La promessa di un anticipo del Trattamento di fine servizio, non è stata ancora onorata. A partire dal giorno 1 agosto 2019, gli statali che scelgono la quota 100 potranno finalmente lasciare il lavoro, trascorsa la finestra semestrale. Ma potranno ottenere la loro liquidazione subito o dovranno attendere molto tempo? Il Governo aveva promesso la possibilità di ottenere il Tfs subito, senza attendere anche diversi anni. Inoltre si attende anche l’uscita dei lavoratori della scuola a partire da settembre. Insomma, i prossimi mesi saranno un banco di prova importante per il Governo, per comprendere se la promessa fatta ai lavoratori verrà onorata o meno.

Quanti sono i pensionati che possono ottenere l’anticipo pensionistico e a quanto ammonta il Tfs

Ciò che bisogna sapere è che l’anticipo tramite un prestito bancario grazie ad una convenzione con l’Abi è rivolta non solo ai pensionati con quota 100, ma anche a tutti gli altri lavoratori pubblici. Il Tfs è soggetto a detassazione, così da compensare gli interessi che i lavoratori dovranno versare alle banche per questo finanziamento. Ma quanti sono i pensionati interessati all’anticipo della liquidazione? Erano stati stimati circa 66mila statali per l’anno 2018, 158mila per il 2019, 118mila per il 2020 e 115mila nel 2021. L’importo medio previsto per il Tfs è di circa 76mila euro ciascuno. L’importo da anticipare è di 45mila euro.

Allo stato attuale delle cose però l’anticipo del Tfs agli statali, stando alle ultime notizie sul tema pensioni, ancora non è ufficiale. Dunque chi lascerà il lavoro nei prossimi mesi del 2019 potrebbe ritrovarsi a non ottenere nell’immediato la liquidazione, così come promesso invece dal Governo a gran voce.