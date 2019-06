Reddito di cittadinanza ultime notizie, ecco come si possono spendere i soldi erogati sulla Rdc card

Reddito di cittadinanza ultime notizie, scopriamo come si possono spendere i soldi erogati sulla Rdc card. Come sappiamo, coloro che si vedono accettare la richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza devono ritirare la card delle Poste. Dopodiché qui viene accreditato mensilmente l’importo che però non può essere speso ovunque. L’obiettivo di questo sussidio è quello di sostenere le famiglie nelle spese importanti e necessarie, e ci sono alcuni acquisti che non si possono fare. Ad esempio, i soldi che si ricevono sulla card non si possono spendere per il gioco d’azzardo. Scopriamo dunque come si possono utilizzare questi importi.

REDDITO DI CITTADINANZA ULTIME NOTIZIE: ECCO COME SI POSSONO SPENDERE I SOLDI CHE SI RICEVONO

I soldi che si ricevono sulla Rdc card si possono utilizzare per le esigenze familiari. Dunque si possono ovviamente pagare le utenze del gas, elettriche, telefoniche. Il reddito di cittadinanza serve ad acquistare poi generi di prima necessità, come alimenti e farmaci, presso alimentari, supermercati, parafarmacie e farmacie. Con l’importo si può anche pagare il bollo. Per quanto riguarda l’abbigliamento, si possono usare i soldi della Rdc card purché l’importo e il marchio rientrino nel concetto dei beni di prima necessità. Si possono anche acquistare degli elettrodomestici, purché legati a dei bisogni fondamentali. Si parla dunque ad esempio di condizionatori, forni a microonde, asciugacapelli, stufe elettriche. Infine si possono usare i soldi per le manutenzioni casalinghe, dunque per elettricista e idraulico. Non sono comprese però le spese condominiali.

REDDITO DI CITTADINANZA: ECCO LE SPESE VIETATE CON LA RDC CARD

Oltre all’acquisto di generi di prima necessità, ci sono anche dei divieti per determinate spese. I soldi erogati sulla Rdc card non possono essere assolutamente utilizzati per giochi che prevedono un compenso in denaro o altri beni. Ovviamente non si possono acquistare delle armi, così come barche e servizi portuali, e per questi beni non è possibile nemmeno il leasing o il noleggio. E’ vietato l’acquisto di servizi finanziari, materiale pornografico e altri servizi per adulti, assicurazioni, servizi che garantiscono un trasferimento di denaro. Non si possono fare acquisti presso gioiellerie, pelliccerie, gallerie d’arte o simili, in club privati, online. La card non può essere utilizzata all’estero, in virtù della volontà di rilancio dell’economia in Italia.

RDC CARD: IL PRELIEVO IN CONTANTI E I BONIFICI PER IL REDDITO DI CITTADINANZA

Per quanto riguarda il prelievo in contanti, questo non può essere superiore ai 100 euro mensili. Tale soglia varia anche sulla base della scala di equivalenza e dei componenti il nucleo familiare. Inoltre si può effettuare un solo bonifico ogni mese per pagare mutuo o affitto.