Reddito di cittadinanza ultime notizie, supermercati rifiutano la Rdc card

Reddito di cittadinanza ultime notizie, alcuni supermercati rifiutano la Rdc card. Ma cosa sta succedendo? E’ l’ennesimo intoppo che riguarda questa misura, che sembra voler essere il bersaglio di critiche e problemi su vari fronti. Sta di fatto che molti cittadini hanno chiesto e ottenuto il sussidio che dovrebbe poter essere speso, senza problemi, presso negozi che vengono generi di prima necessità, come i supermercati. Perché dunque in alcuni posti i cittadini sono stati umiliati vedendosi rifiutare il pagamento con la Rdc card? Vediamo dove è accaduto e perché le card dei beneficiari del reddito di cittadinanza non sono state accettate per pagare la merce.

REDDITO DI CITTADINANZA ULTIME NOTIZIE, SUPERMERCATI RIFIUTANO IL PAGAMENTO CON LA CARD

A vedersi rifiutare il pagamento con la Rdc card, collegata al reddito di cittadinanza, sono stati una 20ina di cittadini che risiedono tra Fossò e Camponogara, in provincia di Venezia. Queste persone non hanno potuto fare acquisti in ben due supermercati della zona, che non accettano la card. Questo ha creato non pochi disagi a queste persone, che contano proprio sul reddito di cittadinanza per poter acquistare generi di prima necessità, e che magari non hanno la possibilità di spostarsi in supermercati più lontani.

Sul sito “La Nuova di Venezia e Mestre” emerge il racconto di alcuni dei malcapitati cittadini. A quanto pare il reddito di cittadinanza sarebbe stato rifiutato da due supermercati che hanno dei prezzi molto convenienti, dei discount. La giustificazione da parte dei punti vendita, è stata che la Rdc card è incompatibile con quella catena di negozi alimentari. Inutile dire che i cittadini siano rimasti interdetti da tale spiegazione. Infatti la card viene fornita dallo Stato, proprio come sussidio all’acquisto di generi alimentari e altri prodotti di prima necessità. Oltretutto i beneficiari del reddito hanno anche dovuto affrontare la “brutta figura” in cassa, quando gli è stato comunicato di non poter utilizzare la Rdc Card.

Queste persone hanno deciso di contattare il Comune, a Fossò, per raccontare l’accaduto. A quanto pare il personale ha dichiarato di adoperarsi al fine di risolvere questo problema. La sindaca di Fossò, Federica Boscaro, al riguardo ha dichiarato di impegnarsi per capire cosa sia successo. Si impegna a risolvere la questione anche Antonio Fusato, sindaco di Camponogara. Insomma è assurdo che dei supermercati come dei discount, interessati dal rifiuto della card, non consentano ai cittadini di pagare grazie al reddito di cittadinanza. Oltretutto il rifiuto va al di fuori di ogni logica, essendo la card una prepagata che si utilizza per pagare normalmente.