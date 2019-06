Netflix, aumento dei prezzi: le nuove tariffe in Italia

Dopo gli Stati Uniti d’America, anche per la nostra Italia ci saranno alcuni cambiamenti per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti della piattaforma streaming Netflix. Le nuove tariffe, c’è da dire, non riguarderanno il piano Base di 7,99 euro. Andiamo a vedere, invece, di quanto aumenteranno i prezzi degli altri due abbonamenti: il piano Standard e il piano Premium.

Netflix alza i prezzi dei piani Standard e Premium: ecco le nuove cifre per gli abbonati

Come abbiamo appena anticipato, l’aumento dei prezzi non riguarderà gli abbonati al piano Base ma tutti quelli che vorranno ancora usufruire dei piani Standard e Premium. Scopriamo insieme le variazioni di prezzo partendo dal piano Standard.

Il piano Standard passerà dai 10,99 euro mensili agli 11,99 euro. In questo caso gli abbonati potranno usufruire, come sempre, della piattaforma streaming con una visione in HD su due schermi in contemporanea. Il cambiamento più radicale interesserà soprattutto gli abbonati al piano Premium. Dai 13,99 euro si passerà ai 15,99 euro. Con questo abbonamento, gli appassionati serie tv, potranno usufruire di una visione in Ultra HD su ben quattro schermi. Una bella sorpresa per i fan di Netflix che già qualche mese fa erano rimasti delusi dal cambiamento che riguarda il periodo gratuito. Dapprima gratis per un mese, poi scomparso e poi riattivato ma con un dimezzamento. Come prenderanno queste ulteriori novità gli iscritti alla piattaforma?

Netflix: quando arriveranno le nuove tariffe in Italia

Ma la domanda adesso è solo una: a partire da quando saranno applicate le nuove tariffe sugli abbonamenti Netflix? Immediatamente solo per i nuovi iscritti alla piattaforma streaming. Chi, invece, è già iscritto sarà avvisato direttamente da Netflix, tramite e-mail e con un mese di anticipo, del cambio di tariffa sull’abbonamento. Sarà possibile, quindi, poter modificare il proprio abbonamento a piacimento.

Le nuove tariffe arrivano però in un periodo importante per Netflix e attesissimo per tutti i fan delle serie. Proprio quest’estate, infatti, arriveranno sulla piattaforma streaming novità e grandissimi ritorni. A partire dalle nuove stagioni di La casa di carta e Strangers Things. CLICCA QUI per vedere tutte le serie che saranno disponibili su Netflix quest’estate.