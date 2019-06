Pensioni ultime notizie quattordicesima di luglio: ecco i requisiti per ottenerla

Pensioni ultime notizie quattordicesima di luglio, ecco quali sono i requisiti per ottenerla. Nel mese di luglio molti pensionati riceveranno una bella sorpresa, ovvero la quattordicesima, che verrà erogata insieme all’assegno mensile integrandolo. A poter usufruire della quattordicesima saranno circa 3,5 milioni di pensionati, che riceveranno dunque un “maxi-assegno” rispetto al solito. Ora non ci resta che scoprire a chi spetta la quattordicesima che arriverà a luglio per molti, ma non per tutti. Ecco quali sono i requisiti e i paletti dell’Inps.

PENSIONI ULTIME NOTIZIE QUATTORDICESIMA DI LUGLIO: ECCO I REQUISITI NECESSARI PER OTTENERLA

Per poter ricevere la quattordicesima a luglio, sarà necessario rientrare negli scaglioni previsti. Quali sono i limiti? La quattordicesima spetta a coloro che hanno almeno 64 anni di età. Il reddito minimo non deve superare di 1,5 volte il trattamento minimo annuo, ovvero 10.154,69 euro. Questo dà diritto a un aumento pari al 30% della quattordicesima. Per i redditi complessivi pari a due volte il minimo, ovvero a 13.842,26 euro, è prevista la quattordicesima ordinaria.

COME SI CALCOLA L’IMPORTO DELLA QUATTORDICESIMA CHE SPETTA A LUGLIO AD ALCUNI PENSIONATI? ECCO LE NOVITA’

A quanto ammonta la quattordicesima che verrà erogata a luglio insieme alle pensioni? L’importo dell’una tantum dipende dai contributi versati da ogni pensionato. Ci sono quindi delle fasce di reddito da prendere in considerazione. Come si può facilmente comprendere dai requisiti, a ricevere il maxi-assegno di luglio non saranno di certo i pensionati interessati dai tagli dello scorso mese. Questi hanno riguardato infatti solo gli importi a partire dalle tre volte il minimo.

ANCHE I SACERDOTI PERCEPIRANNO LA QUATTORDICESIMA INSIEME ALL’ASSEGNO ORDINARIO: ECCO A CHI SPETTA

A quanto pare possono ottenere la quattordicesima anche i sacerdoti, come evidenziato dal quotidiano della Cei. Si tratta dei sacerdoti pensionati del Fondo clero, ai quali spetta di diritto questo importo. La quattordicesima viene infatti attribuita d’ufficio anche ai sacerdoti che usufruiscono della pensione e che hanno svolto lavoro nelle scuole, in qualità di docenti. Ma non solo, perché questa categoria può averne diritto anche per aver svolto servizio di cappellano in strutture della sanità pubblica oppure in quelle della difesa.

Quindi molti pensionati riceveranno questa cifra a luglio che consentirà di fare qualche spesa in più o di mettere da parte qualche soldino. In molti potrebbero destinare questo denaro anche ad una piccola vacanza. Insomma, non ci resta che aspettare il mese di luglio per capire quali sono gli importi e i beneficiari del maxi-assegno.