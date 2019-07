Bonus zanzariere 2019, ecco come fare per ottenere le detrazioni fiscali

Arriva il bonus zanzariere per il 2019, così da consentire agli italiani di installarle alle finestre potendo detrarre, almeno in parte, la spesa. Infatti in molti, nel periodo estivo, per far fronte alle zanzare decidono di acquistare questi dispositivi che possono essere però molto costosi, anche in base al numero di finestre presenti in un’abitazione. Scopriamo quindi come fare per ottenere il bonus zanzariere, a chi spetta e quanto è possibile detrarre.

BONUS ZANZARIERE 2019, ECCO A QUANTO AMMONTA LA DETRAZIONE FISCALE

Per evitare l’incursione massiccia delle zanzare, ma anche di altri insetti, molti italiani in estate si apprestano ad acquistare e far montare le zanzariere su porte e finestre. Questi dispositivi sono abbastanza costosi, e dunque è previsto un bonus zanzariere 2019 che consente di poter detrarre, almeno in parte, questa spesa. Tale provvedimento è stato inserito all’interno del bonus ristrutturazione. Ma quanto si può detrarre con il bonus zanzariere? La detrazione fiscale massima che si può ottenere è pari al 50% della spesa che si sostiene. Tale percentuale è inferiore del 15% rispetto all’anno scorso. Per poter usufruire del bonus zanzariere 2019, bisogna effettuare l’acquisto entro e non oltre il 31 dicembre di questo anno. Una volta approvato il bonus, si potrà detrarre parte della spesa dalla dichiarazione dei redditi.

QUALI SONO I REQUISITI DA RISPETTARE PER POTER OTTENERE IL BONUS ZANZARIERE 2019: CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA?

A poter richiedere il bonus zanzariere possono essere sia privati che società, che hanno deciso di installare questi dispositivi a porte e finestre. In caso di installazione in locali adibiti alla produzione o al commercio, la detrazione viene applicata sulla somma Ires che deve essere pagata. Esistono inoltre dei requisiti che le zanzariere stesse devono possedere, e che devono essere certificati da soggetti autorizzati.

Per ottenere il bonus zanzariere, i dispositivi che si vanno ad acquistare devono avere il marchio CE. Questo serve a garantire che le zanzariere soddisfino gli standard di salute e sicurezza dell’Ue. Altra cosa importante è che le zanzariere abbiano la capacità di creare uno schermo all’ingresso della luce solare così da proteggere dalle radiazioni ottenendo anche benefici dal punto di vista dell’efficienza energetica. In questo caso dunque il valore di trasmittenza dell’energia solare deve essere al di sotto di 0,35.

Il bonus zanzariere è quindi un provvedimento che agevola gli italiani nell’acquisto, potendo detrarre in parte la spesa. In tal modo in molti saranno sicuramente agevolati nella decisione di installare le zanzariere in casa e non solo.