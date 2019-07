Pensioni ultime notizie quattordicesima luglio: per alcuni arriva a dicembre

Pensioni ultime notizie quattordicesima luglio, per alcuni pensionati arriverà solo a dicembre. A specificarlo è l’Inps, nel messaggio 2403/2019. Per alcuni la quattordicesima dunque non arriverà prima di dicembre, quando verrà erogata insieme all’assegno classico. Ma chi riceverà la quattordicesima a fine anno? Stiamo parlando di coloro che sono andati in pensione nel 2019, a prescindere dall’opzione scelta, purché siano in possesso dei requisiti anagrafici e reddituali per ottenere questa mensilità aggiuntiva. Infatti non tutti riceveranno la quattordicesima con le pensioni di luglio (o di dicembre).

PENSIONI ULTIME NOTIZIE QUATTORDICESIMA, PER ALCUNI ARRIVA A DICEMBRE

L’Inps eroga la quattordicesima a coloro che sono andati in pensione nell’anno corrente a dicembre. Questo avviene ogni anno, e dunque non si tratta di una novità. Come abbiamo anticipato, ciò riguarda tutte le tipologie di pensioni, dalla quota 100 a quella di vecchiaia, senza dimenticare quella anticipata e via dicendo. Ciò che conta è rispettare i requisiti sia anagrafici che di reddito. Per quanto riguarda l’età, bisogna aver compiuto 64 anni.

QUATTORDICESIMA: ECCO I REQUISITI DI REDDITO PER OTTENERE LA MENSILITA’ AGGIUNTIVA A LUGLIO O DICEMBRE 2019 INSIEME ALLA PENSIONE

I pensionati che erano già in pensione, hanno ricevuto la quattordicesima il giorno 1 luglio, insieme all’assegno pensionistico del mese. Ma quali sono i limiti di reddito validi per ottenere la quattordicesima a luglio o a dicembre di questo anno? Anche tali soglie sono state spiegate dall’Inps nel messaggio che chiarisce le modalità relative all’erogazione della mensilità aggiuntiva. I limiti relativi al reddito si differenziano sulla base del tipo di lavoro svolto e degli anni di contributi versati. Ci sono delle differenze tra lavoratori autonomi e dipendenti. L’importo minimo di quattordicesima che si può ottenere è pari a 336 euro, mentre quello massimo è di 655 euro. Il parametro a cui si fa riferimento per calcolare i limiti relativi al reddito, è il trattamento minimo previsto per quest’anno, il cui importo è di 513,01 euro.

Chi ha diritto ad ottenere la quattordicesima a luglio o a dicembre di questo anno? Il reddito deve essere al di sotto di 1,5 volte il trattamento minimo per ottenere la mensilità aggiuntiva in misura piena. Per avere la quattordicesima parziale, bisogna avere un reddito che non superi la soglia minima di 2 volte. Dunque in presenza dei requisiti necessari, molti pensionati si sono già visti erogare la quattordicesima il giorno 1 luglio. Chi va in pensione quest’anno non dovrà rinunciare a questa mensilità perché verrà erogata insieme alle pensioni di dicembre.