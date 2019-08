Luigi di Maio sul reddito di cittadinanza: “Salta tutto per colpa di Salvini”

Tra i grandi dubbi di chi ha fatto affidamento sul governo giallo verde ci sono quelli relativi alle proposte che erano state fatte e anche approvate e diventate legge in questi mesi. Ed è chiaro che molti italiani si chiedano che cosa succederà per quello che riguarda il Reddito di cittadinanza. Mentre si rincorrono le notizie, e le possibili alleanze per un Governo che potrebbe nascere non prima del mese di dicembre, arrivano anche le prime dichiarazioni dei Ministri. E oggi Luigi di Maio si è espresso spiegando quelle che sono le sue paure più grandi: la possibilità che, quello che è stato fatto fino a oggi, venga cancellato con un solo colpo di spugna.

Vediamo quelle che sono state le dichiarazioni di oggi e che potrebbero quindi riguardare il Reddito di cittadinanza 2019.

ULTIME NOTIZIE REDDITO CITTADINANZA PARLA LUIGI DI MAIO

“Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare. Già è surreale che ci debba essere crisi a Ferragosto. Ai cittadini viene scaricata addosso la preoccupazione non delle elezioni ma di una crisi che colpirà misure per loro importanti”, afferma il leader del M5S, Luigi Di Maio, nel corso dell’assemblea di gruppi del Movimento il 12 agosto 2019. “Un governo non si insedierà prima di dicembre: salterà tutto quello che abbiamo fatto, quindi reddito, quota 100. Stiamo parlando del futuro del nostro Paese” ha spiegato quindi di Maio.

“Nemmeno 24 ore e Salvini è tornato da Berlusconi. Noi abbiamo dato speranza a questo Paese, un’opportunità alla Lega di poter cambiare. Salvini ha deciso di tornare all’ovile Noi gli facciamo gli auguri, buon ritorno a casa e buon ritorno ad Arcore” continua di Maio.

Per il momento quindi non si ha la minima idea di quello che potrebbe succedere e di quello che sarà il futuro di tutti gli italiani che fino a questo momento hanno usufruito del reddito di cittadinanza.