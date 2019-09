Pensioni quota 100 ultime notizie: cosa succede con la manovra finanziaria?

Pensioni quota 100 ultime notizie: cosa succede con la manovra finanziaria? Cerchiamo di dare una risposta a questo quesito che interessa molti italiani che stanno per raggiungere i requisiti richiesti per lasciare il lavoro con questa opzione. La quota 100 è una misura introdotta dal Governo M5S-Lega e voluta fortemente dalla Lega. Con il nuovo Governo a maggioranza M5S e Pd, le carte in tavola cambiano. Come sappiamo il Partito Democratico non è mai stato un sostenitore di questa misura, che punta allo smantellamento totale della Legge Fornero. Dunque le pensioni quota 100 sono a rischio? Ecco le ultime notizie sulle sorti di questa misura nella prossima manovra finanziaria.

PENSIONI QUOTA 100 ULTIME NOTIZIE: LA MISURA E’ A RISCHIO? ECCO LE INDISCREZIONI SULLA MANOVRA FINANZIARIA

Le pensioni quota 100 sono state molto criticate. L’accusa era quella di creare consensi senza basarsi effettivamente sulle risorse a disposizione per una misura del genere, che nel lungo periodo può rivelarsi davvero poco sostenibile. Alla prova dei fatti però, la quota 100 non ha ottenuto i consensi immaginati. Infatti i numeri parlano chiaro: dal momento in cui questa misura è stata introdotta a oggi, il numero delle domande è calato in maniera sostanziale. Sta di fatto però che le pensioni quota 100 sono una misura sperimentale di durata triennale e che in molti ci contano per lasciare il lavoro. I requisiti per accedervi sono 62 anni di età e 38 anni di contributi versati.





PENSIONI QUOTA 100 ULTIME NOTIZIE: PARLA IL MINISTRO DELL’ECONOMIA ROBERTO GUALTIERI, ECCO COSA SUCCEDERA’

A parlare delle pensioni quota 100 e del destino di questa misura, è stato il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata, In mezz’ora in più, il Ministro è stato chiaro, e ha detto: “Non toglieremo Quota 100. E’ una misura che va ad esaurimento“. Dunque per il momento le pensioni quota dovrebbero rimanere invariate, non si esclude comunque che la misura possa subire delle modifiche e dei miglioramenti.

QUOTA E’ SALVA: COSA CAMBIA PER LE DONNE?

I miglioramenti che potrebbero essere apportati a questa misura riguardano le donne. Infatti la quota si è rivelata essere una misura che favorisce i lavoratori di sesso maschile. Le lavoratrici, invece, faticano a raggiungere gli anni di contributi necessari a uscire dal lavoro con questa misura all’età di 62 anni. Dunque una proposta molto interessante è arrivata da Orietta Armiliato, del Comitato Opzione Donna Social (CODS). E’ stata avanzata l’ipotesi di abbassare di un paio di anni il requisito contributivo, anche per riconoscere il lavoro di cura delle donne nei confronti della famiglia.