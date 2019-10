Manovra ultime notizie: arriva la lotteria degli scontrini, quanto si vince?

Non è ancora ufficiale ma pare che tra le novità della manovra finanziaria pensata dal nuovo Governo, ci sarà anche la lotteria degli scontrini. Tutto questo rientra nella battaglia che il Governo vuole portare avanti contro l’evasione. La convinzione è che abbinare agli scontrini e alle ricevute una sorta di lotteria possa invogliare gli italiani a chiedere a chi deve emetterli gli scontrini. Non solo, dovrebbe servire quindi a tracciare maggiormente le spese fatte. Non a caso, si pensa a dare dei bonus a chi usa maggiormente i Bancomat e le carte di credito al posto dei contanti.

Ma vediamo questa lotteria degli scontrini, di cui si era già parlato in passato. Come funziona e che cosa vince chi partecipa? Per il momento quelle che abbiamo sono solo voci. E’ il Corriere della sera a fornire maggiori dettagli su quanto il Governo sta pensando per questa parte della manovra.

LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: COME FUNZIONA E QUANTO SI VINCE?

Lo scontrino in qualche modo, diventerà una sorta di biglietto virtuale. Verranno estratti tre premi al mese: il primo da 50 mila euro, il secondo da 30mila e il terzo da 10mila. Alla fine dell’anno verrà messa in palio una maxi vincita da un milione di euro. A partire dal 2021 le estrazioni verranno fatte settimanalmente. Per avere lo scontrino lo si dovrà semplicemente chiedere anche perchè è da anni ormai obbligatorio. Spesso però lo dimentichiamo nelle buste, lo gettiamo via una volta usciti dal negozio. Discorso invece più particolare per le ricevute che in molti casi non vengono richieste per avere una sorta di sconto, un pagamento in nero senza Iva.

Chi pagherà con carta di credito o bancomat verrà agevolato rispetto a chi utilizza i contanti perchè, con lo stesso importo, il sistema assegnerà il doppio dei biglietti virtuali. Stando a quelle che sono le ultime notizie in merito alla lotteria degli scontrini, chi userà il pagamento elettronico avrà automaticamente i biglietti, mentre chi utilizzerà i contanti dovrà lasciare il proprio codice fiscale all’esercente.