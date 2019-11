Pensioni ultime notizie, bonus pensionati di 154 euro a dicembre: a chi spetta?

Pensioni ultime notizie, arriva il bonus pensionati di 154 euro a dicembre: ma a chi spetta? In realtà l’importo preciso di questo bonus è di 154,94 euro. Tale somma, come era prevedibile, non è per tutti i pensionati, ma solamente per alcuni. Un aiuto a coloro che percepiscono una pensione molto bassa, che potranno così affrontare le feste tirando un piccolo sospiro di sollievo. Inoltre, per tutti i pensionati, è in arrivo la tredicesima. Cerchiamo dunque di capire cos’è questo bonus pensionati di 154 euro e chi sono coloro a cui è indirizzato ma anche le categorie che restano escluse dal beneficio economico in questione.

Pensioni ultime notizie, in arrivo il bonus pensionati a dicembre: chi potrà riceverlo?

Il bonus pensionati pari a 154,94 euro è rivolto a coloro che percepiscono assegni pensionistici al di sotto del trattamento minimo. Dunque è rivolto a persone che non raggiungono una determinata soglia di reddito ogni anno. Tutti gli altri pensionati, dunque, non riceveranno alcun bonus nel mese di dicembre. I requisiti specifici per ottenere tale bonus pensionati a dicembre 2019 sono i seguenti:





pensione inferiore o uguale alla cifra di 6.596,46 euro

inferiore o uguale alla cifra di reddito individuale inferiore o uguale a 9.894,69 euro

individuale inferiore o uguale a per chi è coniugato il limite massimo del reddito familiare deve essere pari a 19.798,38 euro

Dunque sono questi i requisiti da rispettare per poter rientrare nel bonus di quasi 155 euro previsto per aiutare i pensionati in difficoltà.

Le categorie escluse dal bonus pensionati in arrivo a dicembre 2019

Questa tipologia di bonus non è prevista per coloro che sono soggetti a trattamenti previdenziali particolari, soggetti a un trattamento differente rispetto alle classiche pensioni. Le pensioni escluse sono dunque:

pensione sociale

pensioni di invalidità civile

rendita facoltativa di vecchiaia

assegno sociale

rendita facoltativa d’inabilità

assegni di esodo

pensioni di vecchiaia e di invalidità della mutualità

isopensione

pensioni per le casalinghe

Tali categorie non riceveranno perciò il bonus pensionati di quasi 155 euro nel mese di dicembre.

Tredicesima per tutti a dicembre

Questo bonus è stato inserito tramite la legge 288/2000. Ma oltre a questo, per i pensionati a dicembre ci sono altre belle notizie. Infatti, per tutti quanti, è in arrivo la tredicesima della pensione senza alcuna distinzione. Una bella notizia per i pensionati che potranno godere di questo importo aggiuntivo per fare i regali di Natale e per godersi qualche euro in più dopo una vita dedicata al lavoro.

Chi riceverà sia il bonus pensionati che la tredicesima, dunque, potrà davvero stare un po’ più tranquillo a dicembre 2019.