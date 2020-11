Pensioni dicembre 2020 e tredicesima, pagamento anticipato: quando e come

Pensioni dicembre 2020 e tredicesima saranno pagate in anticipo, per facilitare lo smaltimento delle tante pratiche. E così, stando alle ultime disposizioni, i titolari di pensione e gli aventi diritto alla maggiorazione per il mese di dicembre potranno riscuotere con anticipo quanto spettante. Scopriamo insieme quali sono le date utili per il pagamento anticipato della pensione e della tredicesima e come fare.

Pensioni dicembre 2020 e tredicesima, pagamento anticipato: quando

L’ordinanza è chiara e dice che “allo scopo di consentire a Poste Italiane la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni […] il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di competenza del mese di dicembre 2020 è anticipato a partire dal 25 novembre 2020“.

La data iniziale dunque è quella del 25 novembre, giornata in cui sarà possibile riscuotere con successo la pensione relativa al mese di dicembre e la tredicesima (ovviamente solo per coloro a cui spetta).

Pensioni dicembre 2020 e tredicesima, pagamento anticipato: si va in ordine alfabetico

A fine di evitare pericolosi assembramenti in Posta, come sempre la pensione sarà riscossa seguendo un calendario ben preciso. Si va in ordine alfabetico, dunque, e di seguito ecco elencate nel dettaglio le date in cui potrete presentarvi allo sportello per vedervi erogata la pensione:

Cognome con iniziale A-B: mercoledì 25 novembre

Cognome con iniziale C-D: giovedì 26 novembre

Cognome con iniziale E-K: venerdì 27 novembre

Cognome con iniziale L-O: sabato 28 novembre

Cognome con iniziale P-R: lunedì 30 novembre

Cognome con iniziale S-Z: martedì 1° dicembre Bonus tredicesima sulle pensioni: a quanto ammonta e a chi spetta?

Pensioni dicembre 2020 e tredicesima, pagamento anticipato: come si riscuote

Le modalità di riscossione della pensione anticipata di dicembre e relativa tredicesima saranno le stesse utilizzate per gli scorsi mesi. Ritiro in posta o accredito sul conto corrente, per chi così ha deciso (per chi è titolare di conto corrente la data di accredito sarà quella solita, fissata generalmente per il primo del mese).

Ricordiamo anche che la tredicesima non sarà valida per tutti i titolari di pensione ma solo per chi possiede particolari requisiti e ne ha dunque diritto. La tredicesima, ovvero la maggiorazione accreditata per il mese “natalizio”, non sarà valida per esempio per coloro che già hanno utilizzato l’Ape Sociale, per i titolari di pensione sociale, di assegni di esodo, di trattamenti di invalidità civile, di rendita facoltativa di inabilità, isopensione o di pensione a favore delle casalinghe.