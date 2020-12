Il Cashback con Postepay senza SPID vale doppio. Perché oltre al 10% di rimborso sulle spese effettuate, Poste Italiane permette di ricevere 1 euro per ogni transazione con Codice Postepay uguale o superiore a 10 euro e per un massimo di 10 euro giornalieri. L’iniziativa è valida fino al prossimo 28 febbraio ed è un’ottima alternativa da sfruttare per risparmiare sugli acquisti, vedendosi dunque rimborsata una parte della spesa effettuata. Ma come usare al meglio questa possibilità? Di seguito la guida completa per andare sul sicuro.

Cashback con Postepay senza SPID: la guida completa

Gli acquisti con Codice Postepay sono ancora più sicuri perché, soprattutto in questo momento in cui non è possibile uscire come di solito si fa a causa delle restrizioni per il Coronavirus, permettono di pagare a distanza senza l’utilizzo del contante. Con l’introduzione del Cashback da parte del Governo si è data ai contribuenti italiani la possibilità di vedersi rimborsato il 10% delle spese effettuate direttamente sul codice IBAN fornito in fase di registrazione. Adesso, con l’iniziativa di Poste Italiane e anche se non in possesso dello SPID, i vantaggi aumentano: potrete infatti ottenere 1 euro di cashback per i pagamenti in Ufficio Postale e nei negozi aderenti che potrete trovare nelle mappe in App Postepay.

Come pagare con Codice Postepay e ricevere il cashback

Ma come usufruire di questa interessante iniziativa? Come prima cosa dovrete scaricare o aggiornare l’App Postepay. Quindi inquadrate il Codice QR da App Postepay o direttamente dalla fotocamera dello smartphone e, se richiesto, inserite l’importo da pagare. Autorizzate il pagamento direttamente in App Postepay e riceverete 1 euro di cashback. Nelle mappe in App Postepay potrete cercare i negozi che accettano pagamenti con Codice Postepay ai quali potrete appunto rivolgervi per fare i vostri acquisti all’insegna del risparmio. L’offerta Poste Pay si allarga: potrete infatti utilizzare Codice Postepay anche nei taxi Samarcanda a Roma e ricevere 1 euro di cashback sulle corse effettuate.

Ricapitolando- Come pagare con Codice Postepay e ricevere il cashback



-se non lo hai già fatto scarica o aggiorna l’App Postepay;



-inquadra il Codice QR da App Postepay o direttamente dalla fotocamera del tuo smartphone e, se richiesto, inserisci l’importo da pagare;



-autorizza il pagamento direttamente in App Postepay

– ricevi 1 euro di cashback.

Un’ottima occasione, dunque, per chi non è in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ma potrà comunque sfruttare i vantaggi dell’iniziativa firmata da Poste Italiane per rendere le spese effettuate meno costose. Oltre al già citato Cashback (per il quale il mese di prova potrebbe protrarsi fino al giorno di Befana), ecco un’altra opzione da sfruttare: per acquisti (natalizi e non) decisamente più economici e quindi molto più vantaggiosi.