Cashback dicembre 2020, quando saranno fatti i primi rimborsi?

Il primo mese di sperimentazione del Cashback si sta quasi per concludere e subito, chi ne ha usufruito a dicembre 2020, si sta chiedendo quando saranno effettuati i primi rimborsi sui conti correnti indicati al momento dell’iscrizione. Qualche informazione in merito sta trapelando e già è possibile conoscere a grandi linee le dati in cui coloro che hanno fatto acquisti pagando con carta di credito, app o bancomat potranno vedersi restituire parte delle spesse affrontate.

Cashback, quando saranno fatti i primi rimborsi?

Stando dunque alle ultime informazioni trapelate, i primi rimborsi del Cashback saranno effettuati alla fine del mese di febbraio. Coloro che a dicembre hanno sfruttato questo incentivo del Governo, dunque, si vedranno accreditare sul conto corrente una cifra pari al 10% di quanto speso. Al momento non c’è una data precisa, ma la fine del mese di febbraio è considerata la scadenza ultima per ricevere il bonifico del rimborso. L’unica condizione perché tutto vada a buon fin è aver comunicato l’Iban entro la fine di quest’anno ma ricordiamo che i dati relativi al proprio conto corrente sono stati già obbligatoriamente inseriti al momento dell’iscrizione al programma che prevedeva il Cashback.

Saranno conteggiati gli acquisti dell’8 dicembre?

Il Casback è entrato in vigore con l’Immacolata ma i disagi non sono mancati. A causa dell’alto numero di persone che hanno creato il proprio account per accedere all’applicazione specifica per fare gli acquisti, si sono registrati fin dall’inizio rallentamenti e disagi. Molte persone dunque non sono state in grado di iscriversi al Cashback subito il primo giorno ma hanno dovuto rinviare di qualche ora, spostando l’attivazione di questo incentivo al 9 dicembre. In questo caso, gli acquisti fatti il giorno prima non rientrano nel conteggio. Nelle Faq del Governo infatti si legge: “Saranno conteggiati ai fini del rimborso gli acquisti effettuati a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo all’attivazione dei propri metodi di pagamento“.

Ricordiamo che per usufruire del Cashback natalizio e del successivo rimborso, bisognava raggiungere la soglia minima di dieci transazioni tra l’8 e il 31 dicembre. Chi fosse riuscito l’8 dicembre a iscriversi e ad attivare il metodo di pagamento (ad esempio, una carta di debito) potrebbe considerare gli acquisti eseguiti dal 9 dicembre mentre chi aveva già attivato in precedenza un certo metodo di pagamento potrà conteggiare anche gli acquisti dell’8 dicembre, nonostante i disservizi.

Quel che è certo, però, è che per la fine del mese di febbraio al massimo i primi rimborsi saranno effettuati.