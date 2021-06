Quali sono i bonus che si possono chiedere questa estate? Ve ne parliamo in questo articolo per capire che cosa fare. L’estate 2021 è alle porte e allora è bene conoscere quelli che sono i bonus confermati dal Governo per andare incontro a tutti coloro che in questo ultimo anno e mezzo hanno faticato non poco a causa della pandemia.

Purtroppo gli ultimi mesi hanno visto un drastico calo del lavoro per tutti con il risultato che a oggi molte famiglie non hanno per esempio la possibilità di andare in vacanza né tantomeno di lasciare i figli in compagnia di una baby sitter o al centro estivo. I bonus per l’estate 2021 sono importanti proprio per questo ovvero perché prevedono un aiuto da parte dello Stato. Ma andiamo con ordine per capire a chi spettano i bonus e quali sono nel dettaglio.



Bonus da richiedere in estate 2021: quali sono

Il primo bonus di cui si potrò usufruire è il bonus vacanze 2021 che consentirà di usufruire fino a un massimo di 500 euro (a seconda di quante persone è composto il nucleo familiare) per andare in vacanza. Il bonus vacanze era stato inserito dal Governo lo scorso anno ma a causa della pandemia in molti non ne hanno potuto usufruire. Ecco allora che coloro che hanno richiesto e ottenuto il bonus nel 2020 potranno utilizzarlo anche questa estate, sfruttando anche la possibilità di farlo valere con tour operator e agenzie di viaggi (ed è questa una novità rispetto allo scorso anno). Tra i bonus estate 2021 c’è anche il bonus centri estivi, destinato alle famiglie che decidono di mandare i figli a un centro estivo nei mesi estivi (l’opzione è valida fino all’11 settembre). Si tratta insomma di un rimborso spese che varia in base al valore dell’Isee presentato.

Confermato anche il bonus baby sitter che potrebbe tornare utile in questa estate 2021 per chi lavora e non ha la possibilità di lasciare i figli ai nonni. Anche in questo caso il bonus baby sitter spetta ad alcune categorie di lavoratori. Quelli iscritti alla gestione separata, gli autonomi iscritti all’Inps e il personale del comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico impegnato nell’emergenza Covid. E ancora posso o fare richiesta di questo bonus medici, infermieri, tecnici biomedici, radiologi medici e operatori sociosanitari.

Come richiedere i bonus nell’ estate 2021

Il bonus vacanze 2021 non può più essere chiesto, mentre si può fare richiesta di bonus centri estivi e bonus baby sitter direttamente all’Inps che, verificati i requisiti, erogherà l’importo spettante a ciascun richiedente.