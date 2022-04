Disagi con i pagamenti Pos in tutta Italia: malfunzionamento per i Bancomat

Come spesso succede in casi di malfunzionamenti, disagi o guasti, sono i social il “termometro ” della situazione reale. E a quanto pare in Italia, nella giornata del 15 aprile 2022, si stanno registrando diversi disagi per chi deve effettuare pagamenti con il POS, tramite Bancomat o Carta di Credito quindi. Secondo quelle che sono le tante segnalazioni arrivate nelle ultime due ore, non ci sarebbero invece problemi per i prelievi da sportello, tutto, almeno per il momento, funziona.

Disagi con i pagamenti Bancomat e Carta di Credito: le ultime notizie

Mentre sui social continuano ad arrivare segnalazioni, di problematiche riscontrate soprattutto nei negozi e nei supermercati, non c’è una comunicazione ufficiale che spieghi la natura di questo disagio. Le segnalazioni sono arrivate dai clienti che hanno cercato questa mattina di usare carte di Intesa Sanpaolo, UniCredit e Poste Italiane. I clienti di questi istituti di credito a partire dalle ore 11.45 hanno iniziato ad avere difficoltà con i pagamenti tramite i terminali Pos. Un malfunzionamento che, secondo fondi Nexi, sarebbe durato circa 30 minuti e già in fase di risoluzione. Continuano comunque ad arrivare via social delle segnalazioni.

Qui una delle tante discussioni su Twitter che coinvolge diverse persone che questa mattina hanno riscontrato il problema

Sembra che in tutta italia ci sia un'anomalia coi #bancomat e i #pos. Non funziona nessun POS, di nessun gestore, di nessuna #banca. Non so qual è la situazione agli sportelli né quale può essere la causa. Scrivete quello che sapete sotto questo thread, grazie — Michele Nasti (@micnasti) April 15, 2022

L’Abi, l’associazione delle Banche Italiane, contattata da Tgcom24, sostiene di non avere l’autorità sul circuito elettronico dei pagamenti e non può quindi confermare o smentire la notizia. Caos nei supermercati con la clientela costretta ad abbandonare la spesa.