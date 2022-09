Arriva smart #1 il nuovo SUV elettrico: 3 versioni per rendere presente il futuro

Da inizio 2023 sulle strade italiane arrivano i nuovi SUV elettrici smart: tre versioni e massima tecnologia

Il nome del nuovo SUV elettrico smart #1 sintetizza alla perfezione ambizioni e target di riferimento della nuova compatta zero emissioni destinata a dare un’impronta di stile al segmento del puro elettrico in piena tradizione Mercedes-Benz.

L’attesa per l’arrivo in Italia di smart #1 è finita proprio in queste settimane. A settembre si è aperta la raccolta ordini mentre, fisicamente, i primi smart SUV prenotati dovrebbero solcare le strade italiane tra gennaio e febbraio 2023.

Del nuovo suv compatto elettrico non esistono più segreti. Dicevamo del nome. L’hashtag non è una formalità ma il segnale del mercato a cui smart #1 intende rivolgersi. Non è un mistero che i più attenti alle tematiche della sostenibilità sia i giovani e che gli stessi non siano disposti a cedere su stile e efficienza. Il nuovo SUV compatto si rivolge proprio a loro essendo intelligente come le nuove generazioni attente alla sostenibilità.

Quel numero “1” è un altro segnale chiarissimo: prima versione di una nuova generazione di veicoli elettrici che detteranno il ritmo nel segmento dei SUV green per molti anni a venire. Mercedes-Benz con Smart #1 ha quindi mostrato di avere le idee chiare su cosa deve essere fatto per avvicinare il futuro al presente.

La svolta elettrica ha bisogno di menti visionarie e di sacrifici come lo sono stati in tantissimi test condotti mesi e mesi di ricerca sia in laboratorio che su strada. Lo stile minimalista esterno non deve ingannare. In realtà il nuovo SUV elettrico per menti brillanti è un concentrato di tecnologia e sviluppo.

Tre versioni per la nuova smart #1

Le versioni disponibili del SUV elettrico intelligente sono tre: Launch Edition, Premium e Pro+. Anche in questo caso i nomi scelti suggeriscono eleganza. Le differenze tra le tre versioni non sono però un dettaglio.

Smart #1 Launch Edition : nella versione Launch Edition, smart #1 diventa ancor più tecnologica con un software di ultima generazione che si collega con lo smartphone del guidatore in modo tale da permettere un pieno controllo dei parametri di bordo. Guidare la versione Launch Edition significa dare potere alla massima personalizzazione e scoprire la bellezza di una gestione totale dell’auto. Dicevamo nella premessa che smart #1 non è solo green e tecnologia ma anche stile. E infatti nella Launch Edition ci sono tutta una serie di chicche per chi vuole far la differenza. Di che parliamo? Del tettuccio Halo Roof o delle maniglie delle porte a scomparsa.

: nella versione Launch Edition, smart #1 diventa ancor più tecnologica con un software di ultima generazione che si collega con lo smartphone del guidatore in modo tale da permettere un pieno controllo dei parametri di bordo. Guidare la versione Launch Edition significa dare potere alla massima personalizzazione e scoprire la bellezza di una gestione totale dell’auto. Dicevamo nella premessa che smart #1 non è solo green e tecnologia ma anche stile. E infatti per chi vuole far la differenza. Di che parliamo? Del tettuccio Halo Roof o delle maniglie delle porte a scomparsa. Smart #1 Premium : la versione Premium del SUV elettrico smart #1 ha il suo punto di forza nella durata della batteria. I viaggi verso il futuro diventano infiniti quando si passa dal 10% all’80% di batteria in appena mezzora. Rispetto alla Launch Edition , la versione premium di questo smart SUV mette ancora più al centro connettività ed eleganza. Gli interni sono in ecopelle mentre, per quello che riguarda la carrozzeria il ventaglio di scelte è vastissimo con ben 10 colorazioni disponibili.

: la versione Premium del SUV elettrico smart #1 ha il suo punto di forza nella durata della batteria. I viaggi verso il futuro diventano infiniti quando si passa dal 10% all’80% di batteria in appena mezzora. Rispetto alla , la versione premium di questo smart SUV mette ancora più al centro connettività ed eleganza. Gli interni sono in ecopelle mentre, per quello che riguarda la carrozzeria il ventaglio di scelte è vastissimo con ben 10 colorazioni disponibili. Smart #1 Pro+ : terza versione del SUV elettrico, pone l’accento sul confort e sugli elevatissimi standard di sicurezza. Non solo la frenata è assistita ma, grazie all’innovazione meccanica Mercedes-Benz, anche le manovre in fase di emergenza vengono accompagnate.

Tecnologia e connessione, eleganza e stile, sicurezze e confort sono le tre caratteristiche che, combinate in modo diverso, danno origine alle tre versioni del SUV elettrico Smart #1. Quale scegliere? Dipende tutto da dove batte il cuore del guidatore.

Smart elettrica prezzo: quanto costa smart #1

Capitolo prezzi. La versione base di smart #1 dovrebbe costare circa 30.000 euro. Quindi per le tre versioni che abbiamo presentato nel precedente paragrafo si dovrebbe andare in su. Troppo? Giusto se si considera che si sta parlando di uno smart SUV elettrico intelligente e di ultima generazione. Il mercato alla fine darà le sue risposte. I modelli precedenti alla rivoluzione # ebbero un forte successo consolidando l’appeal di smart e creando le fondamenta del passaggio al nuovo corso. Nomi che sono diventate leggende per gli appassionati del mondo smart come smart fortwo e smart forfour. Oggi la due e quattro posti sono fuori produzione. Il presente è il futuro parlano elettrico ma gli appassionati possono trovare le due vecchie versioni in pronta consegna e a prezzo scontato da concessionari come Trivellato specializzati nella vendita e nell’assistenza dei marchi Mercedes-Benz, AMG e smart.

Trivellato festeggia i suoi primi 100 anni di storia

Trivellato Mercedes, un binomio che va oltre il tempo. La concessionaria veneta presso la quale sarà possibile trovare i nuovi smart SUV concepiti dalla tecnica Mercedes, ha recentemente festeggiato i suoi 100 anni di storia. Nel mondo della grandi concessionarie auto non è facile trovare realtà che possono vantare un simile primato. Un’anzianità che diventa sinonimo di garanzia e di lungimiranza.

Tutto ebbe inizio nel lontano 1922 quando 1922 Giuseppe Trivellato ebbe l’intuizione di aprire un garage per riparare motocicli nella città di Vicenza. Anno dopo anno Trivellato è poi diventato punto di riferimento per il mercato auto italiano. Ecco alcuni numeri della Trivellato spa:

concessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, AMG e smart

centro usato Mercedes-Benz Certified

14 sedi per la vendita e l’assistenza auto nelle province di Verona, Rovigo, Vicenza e Padova

unico AMG Performance Center in Veneto

tra i 12 pcentri Mercedes-AMG di tutta Italia

…e ora il futuro con smart #1