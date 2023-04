Quanto bisogna spendere per del cibo di qualità per cani e gatti?

Il costo del cibo per cani e gatti aumenta ma adesso si possono usare altri canali per risparmiare

Tutti noi vorremmo il meglio per il nostro animale domestico. Oggi sul mercato si trovano tante proposte e marchi differenti e scegliere il prodotti migliore spesso è una vera e propria impresa!

Inoltre, i prodotti di qualità più alta nella maggior parte dei casi costano un occhio della testa. Ma è davvero così?

L’IMPORTANZA DELLA SCELTA DELL’ALIMENTAZIONE DI CANI E GATTI

Di norma, le differenza di prezzo che si trovano sul mercato sono dovute principalmente alla composizione del mangime. La regola è che più carne fresca è contenuta, più sarà salato lo scontrino.

Alimentare i propri animali domestici in maniera corretta però è fondamentale per il loro benessere fisico, per la loro longevità e per il loro umore.

Ad esempio, alcune razze hanno delle difficoltà nella digestione dei cereali e di conseguenza sarebbe più saggio fornirgli del mangime con basso o nessun contenuto di cereali, così da tutelarli al meglio.

PERCHE’ LO STESSO PRODOTTO SI TROVA A PREZZI DIVERSI?

Ogni rivenditore propone il proprio catalogo in base a diversi fattori importanti, quali la stagionalità o la disponibilità. Se provi a entrare in due negozi differenti, noterai che gli stessi prodotti spesso hanno un prezzo differente. Questo è dovuto al fatto che i rivenditori applicano delle politiche dei prezzi interne che sono mutabili da azienda ad azienda. Inoltre capita spesso che le aziende cambino i prezzi dei prodotti per fattori esterni non dovuti alla loro volontà.

COMPARARE I PREZZI ONLINE E NEI NEGOZI

Diventa quindi molto importante considerare anche il fattore prezzo nella scelta. Ci sono però dei modi che ci possono aiutare a risparmiare: fare una comparazione del prezzo del prodotto in diversi negozi, e seguire le offerte periodiche che vengono pubblicate.

Un altro modo per risparmiare è acquistare online da uno dei tanti venditori presenti.

I vantaggi sui prezzo sono spesso evidenti e importanti, in quanto online tendenzialmente si trovano offerte più convenienti. Inoltre, acquistare online i mangimi per cani e gatti permette di risparmiare tempo e fatica, vista la comodità della spedizione soprattutto per i sacchi da 10kg o 20kg.

COME RISPARMIARE?

Programmare gli acquisti, fare attenzione alle spese di spedizione e confrontare i prezzi di diversi venditori è sicuramente la miglior strada da seguire per garantire un’alimentazione di qualità ai propri animali domestici e allo stesso tempo stare attenti al proprio portafoglio.

Sfruttare le offerte che si trovano su internet può aiutarci a diminuire le spese fisse per la gestione dei nostri animali, ma è importante affidarsi a venditori conosciuti e con molte recensioni verificate lasciate dai clienti, perché ci possono aiutare ad evitare truffe e mal di pancia.

Anche il fattore tempistiche di spedizione è rilevante e va considerato al momento dell’acquisto e durante la valutazione delle offerte.

Infine, un buon servizio di assistenza clienti ci può aiutare a scegliere con attenzione i prodotti più adatti, guidarci nel processo di acquisto e garantirci un contatto in caso di dubbi o necessità.