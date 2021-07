Finale Euro 2020 è il giorno di Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

Euro 2020 è tempo di finale! E anche oggi non poteva mancare il nostro appuntamento con le probabili formazioni in vista di Italia-Inghilterra che si giocherà oggi alle 21 a Londra. Tutto pronto per la finalissima di questa edizione degli europei, stasera allo stadio Wembley i padroni di casa dell’Inghilterra affronteranno l’Italia. Una finale sentita da entrambe le parti, soprattutto per l’Inghilterra che non ha mai vinto questo trofeo e avrà tutta la pressione addosso, mentre l’Italia abituata alle finali potrebbe riuscire a gestire meglio la situazione, anche se l’Europeo manca dalla bacheca degli azzurri da ben 53 anni. Sta spopolando infatti il motto che ha accompagnato gli inglesi per tutto il cammino degli europei, ‘ It’s coming home’ cioè ‘sta tornando a casa’ riferito al trofeo che dovrebbe ritornare dove è nato il calcio. Ed è per questo che con un gioco di parole lo slogan inglese si è trasformato per gli italiani in un It’s coming to Rome, cioè sta tornando a Roma dove manca ormai da parecchio.

Due percorsi molto diversi per le finaliste, più complicato quello dell’Italia che ha dovuto affrontare Belgio, Spagna, ed ora l’Inghilterra in finale, mentre gli inglesi giocando quasi sempre in casa tolta la Germania hanno affrontato sempre squadre di medio livello. Sarà la partita anche degli allenatori, l’esperienza di Mancini potrebbe dare qualcosa in più agli azzurri rispetto alle idee del CT Southgate. Per l’Italia un uomo in più, non sul campo ma al fianco dei suoi compagni. Ci sarà infatti anche Spinazzola che sta recuperando. Anche se l’infortunio lo terrà lontano dai campi di calcio per qualche mese, non poteva mancare.

Finale Euro 2020: le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Sembrano chiare ormai le formazioni che scenderanno in campo, entrambi dovrebbero riconfermare gli undici titolari della semifinale, pochi dubbi e tante certezze per entrambi le nazionali arrivati a questo punto della competizione.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Immobile, Insigne. CT Mancini

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Mount, Saka, Kane, Sterling. CT Southgate

L’appuntamento con Italia-Inghilterra è per questa sera alle 21. Si va in onda su Rai 1 e su Sky.