Osmany Juantorena lascia la nazionale azzurra: l’addio dopo la sconfitta alle Olimpiadi

E’ arrivato il momento di dire basta. Per Osmany Juantorena un addio dolce amaro quello che arriva oggi, a poche ore dalla partita che la nazionale di pallavolo ha giocato a Tokyo contro l’Argentina. Una sconfitta e una eliminazione che fanno male, soprattutto per Osmany: era la sua ultima possibilità di fare bene con l’Italvolley. Ma in realtà il campione azzurro, ha scritto pagine importantissime con la nostra nazionale. Certo, una Olimpiade è sempre una Olimpiade e si vorrebbe andare avanti il più possibile. Una sconfitta come quella di oggi fa male è chiaro, ma non si devono comunque dimenticare i traguardi tagliati e i risultati ottenuti ! E’ stato lo stesso pallavolista ad annunciare, via social, con una foto molto eloquente, la sua decisione di dire addio alla nazionale azzurra. Lo ha fatto con un post e con un grande ringraziamento a tutti i suoi compagni, alla federazione e ovviamente anche ai tifosi.

L’addio di Osmany Juantorena alla nazionale di pallavolo italiana

Le sue parole sui social:

Mi dispiace tanto 🇮🇹 non ce l’ho fatta . Fa malissimo finire questa bellissima avventura così con una sconfitta … ! Ci ho messo sempre il cuore ogni volta che indossavo questa maglia . E stato un onore vestire questi colori , ma è arrivato il momento di dire addio alla maglia azzurra !!!! Un grazie enorme a tutti i miei compagni, allo staff e anche alla federazione italiana di Volley !!! Sarò sempre grato per questa occasione che mi avete dato !! Tiferò sempre l’Italia … Vi amo O.J .. GRAZIE

E ovviamente sono arrivati tantissimi messaggi, non solo dai compagni di nazionale che lo ringraziano e lo saluta ma soprattutto dai tifosi che gli ricordano quanto è stato bravo in questi anni con la maglia azzurra. Il sogno olimpico è sfumato ma la bravura di un campione resta.