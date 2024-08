Home » News Sport » Anche Greg Paltrinieri finisce in ospedale ma la Senna non c’entra News Sport Anche Greg Paltrinieri finisce in ospedale ma la Senna non c’entra Maria Milano Post Olimpiade non semplice per alcuni de nostri campioni: Gregorio Paltrinieri finisce in ospedale, ecco che cosa è successo

Gregorio Paltrinieri, il primo nuotatore italiano a conquistare cinque medaglie olimpiche in altrettante gare, è tornato da Parigi in modo tutt’altro che ideale. L’atleta è infatti ricoverato in ospedale, una notizia che ha condiviso lui stesso sui social, pubblicando una foto che lo ritrae disteso su un letto ospedaliero. E dobbiamo dire una cosa importante: il ricovero in ospedale non è legato alla Senna! Di questi tempi è bene specificarlo visto che, molti colleghi e colleghe del nostro mitico Greg, sono finiti in ospedale dopo aver nuotato nelle acque della Senna, con non pochi problemi intestinali.

Gregorio Paltrinieri in ospedale: lo scatto social

Paltrinieri ha spiegato l’accaduto attraverso una storia su Instagram: “Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non mentre sventolavo la bandiera, però. Quello è stato un momento bellissimo. Sono già stato operato e tornerò presto”. Il nuotatore aveva avuto l’onore di essere uno dei portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura dei Giochi, insieme alla campionessa olimpica di scherma, Rossella Fiamingo, con cui è anche legato sentimentalmente.

Tra i primi a commentare il post di Greg Paltrinieri, un altro grandissimo campione della nostra squadra di nuoto, Nicolò Martinenghi che ha scritto: “Non c’era bisogno di un gesto così estremo greg…Avremmo creduto alla storia del “prendersi una pausa” lo stesso eh “.

Nonostante la sua performance nella gara di nuoto nella Senna non abbia soddisfatto le aspettative, Paltrinieri ha comunque vissuto un’Olimpiade positiva, con la conquista di una medaglia di bronzo e una d’argento nei 1500 metri stile libero.

Prima di rivelare l’infortunio, Gregorio aveva espresso grande soddisfazione per l’esperienza olimpica, dichiarando: “È stato bellissimo, questa Olimpiade è stata molto positiva per me. Ho vissuto momenti davvero intensi, sia a livello personale che nel vedere i miei compagni competere. È stato tutto incredibile”. Nella sua ultima intervista, da Parigi aveva anche detto che avrebbe voluto prendersi una pausa prima di capire che cosa fare in vista di Los Angeles 2028. Per il momento per Greg Paltrinieri, la pausa è forzata, visto il suo infortunio.