Il capo chef Andrea Zamperoni è scomparso: le ultime notizie da New York

Dagli Stati Uniti arriva una notizia che riguarda un noto italiano che lavora proprio oltre oceano. Parliamo di Andrea Zamperoni. Non ci sono buone notizie in quanto si tratta di un caso di scomparsa; Andrea Zamperoni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, noto ristorante nella stazione newyorchese di Grand Central, è scomparso da sabato scorso. Oggi la notizia è stata lanciata su tutti i media americani che raccontano quelle che sono le ultime notizie sulle indagini parlando delle informazioni date dalle forze dell’ordine e delle testimonianze dei colleghi che per ultimi hanno visto Andrea prima che di lui si perdesse ogni traccia. Ricordiamo che l’ultimo avvistamento di Andrea Zamperoni risale a sabato. Sui social invece, l’ultimo post dello chef risale a tre settimane fa.

Ma vediamo quelle che sono le ultime news del capo chef scomparso nel nulla.

ANDREA ZAMPERONI ULTIME NOTIZIE: SCOMPARSO NEL NULLA LO CHEF

Zamperoni, 33 anni, che vive nel Queens, è stato visto per l’ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte alla fine del turno, ha detto al New York Post il manager del ristorante, Fernando Dallorso, che ha avvisato la polizia il lunedì seguente. Andrea ha lasciato l’Italia, dove vive ancora sua madre, per realizzare il sogno di aprire il suo ristorante. A Londra invece vive un fratello di Andrea. Chi conosce lo chef ne parla come una persona dal cuore d’oro, non individualista ed egoista, come spesso accade nel settore, ma di una persona che si fa volere bene. Che cosa è successo quindi ad Andrea?

“Era in America da poco tempo ed era felicissimo di essere lì. Non credo proprio si tratti di un allontanamento volontario. Spero che lo ritrovino al più presto”. Lo ha detto all’Adnkronos Arrigo Cipriani, patron dell’Harry’s Bar di Venezia e di una serie di locali in diverse parti del mondo da Londra a New York, tra cui anche il ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal, dove lavorava il capo cuoco scomparso.

Tre le possibilità quella di un malore e di un possibile ricovero in ospedale. Le indagini vanno avanti per capire cosa possa essere successo ad Andrea. Adesso che la notizia è stata ripresa da tutti i media, potrebbero arrivare informazioni su Andrea.