Elisa Pomarelli ultime notizie: litigio con Sebastiani prima della scomparsa, spunta un audio

Dodici giorni senza notizie di Elisa Pomarelli ma la famiglia della ragazza non si arrende. Ieri sera una fiaccolata per tenere alta l’attenzione: i familiari di Elisa sono convinti che la donna sia ancora viva e che Massimiliano Sebastiani le volesse bene ma non fosse pronto a farle del male. La sorella di Elisa che ieri ha guidato la fiaccolata non ha dubbi: è ancora viva. Oggi sul quotidiano La Libertà sono stati raccontati altri dettagli di questa vicenda. Proprio la sorella di Elisa avrebbe fornito agli inquirenti un messaggio audio ( probabilmente una nota vocale) che il Sebastiani le avrebbe mandato poche ore prima della scomparsa della donna.

LA SCOMPARSA DI ELISA POMARELLI ULTIME NOTIZIE: SPUNTA UN AUDIO

Mentre proseguono le ricerche di Elisa e Massimiliano, di cui non si hanno notizie dal 25 agosto, emergono altri dettagli su questa vicenda. Pare proprio che l’uomo abbia inviato alla sorella di Elisa, prima che la Pomarelli scomparisse nel nulla, un audio: “Abbiamo avuto una discussione e adesso ci sto molto male, sono a pezzi. Poi abbiamo chiarito però io ci sono rimasto molto male” avrebbe detto l’uomo alla sorella di Elisa. Ma a che cosa si riferiva? Gli inquirenti sanno di preciso data e ora dell’invio di questo messaggio e di certo possono trarre le loro conclusioni. La famiglia di Elisa continua a credere che il Sebastiani non abbia ucciso la ragazza ma che la stia tendendo segregata da qualche parte, per questo si chiede che le ricerche vadano avanti, nel tentativo di trovare il covo dell’uomo.

Per gli inquirenti invece non ci sono molti dubbi: Massimiliano avrebbe ucciso Elisa il giorno stesso della sua scomparsa, tra le 14 e le 15 del 25 agosto. Ma si cerca anche in altre direzioni: fino a quando non si troveranno altre tracce, fino a quando non si capirà che fine ha fatto il Sebastiani, non si potrà scrivere il finale di questa triste vicenda. Sembra chiaro però anche da questo audio che il Sebastiani potesse avere un movente: un ennesimo litigio finito male, un altro rifiuto da parte di Elisa che vedeva l’uomo solo come un amico. Lui invece, pare se ne fosse innamorato.