Pomeriggio 5, la scomparsa di Letizia: video chiamata alla mamma, potrebbe essere in Romania

Appello disperato della mamma di Letizia anche nella trasmissione Pomeriggio 5 oggi 28 novembre 2019. La donna è disperata: da domenica non vede sua figlia e teme che possa esser andata via costretta da un uomo che vuole sfruttarla.

Nella puntata quindi si fa una ricostruzione di quello che sarebbe successo a Letizia. Sarebbe uscita di casa domenica dicendo di voler andare a messa ma sua madre in un secondo momento sembra aver scoperto che non c’è mai stata. Iniziano quindi i sospetti: è possibile che si sia allontanata con una persona che aveva conosciuto su internet, un ragazzo di 27 che vive in Germania. Pare che il giorno della scomparsa di Letizia fosse a Conegliano Veneto, è per questo che la madre pensa che sia andata con lui. La mamma della diciassettenne riceve una telefonata sui social, il ragazzo le dice di non cercare più sua figlia, altrimenti se ne pentirà.

Pochissimi minuti prima della trasmissione però è successo qualcosa e la conduttrice chiede alla mamma di Letizia di spiegare quanto accaduto.

LA MAMMA DI LETIZIA A POMERIGGIO 5 LANCIA UN APPELLO

Il ragazzo avrebbe chiamato la mamma di Letizia dicendole che sua figlia era insieme a lui e non aveva nessuna intenzione di tornare a casa. “Quando ha capito che io voglio fare denunce ha iniziato a minacciarmi, minacce di morte per me e per mia figlia più piccola. Mi ha detto che non vedrò e non sentirò mai più mia figlia. Gli ho chiesto di farmi parlare con mia figlia ma non me l’ha passata” ha raccontato la donna.

Questo pomeriggio sul cellulare della sorella minore è arrivata una chiamata di Letizia. “Le ho chiesto se sta bene, dove si trova le ho detto che io sto soffrendo molto, lei mi ha detto che sta bene e che è felice ma non è da lei” ha detto la donna. Barbara d’Urso spiega che questa telefonata è stata registrata. Hanno infatti registrato anche una video chiamata che sarà data ai Carabinieri. Inoltre la giornalista Ilaria della Palle spiega che la chiamata è arrivata da un altro numero. Provando a localizzare questa chiamata si sono resi conto che forse è in Romania. La mamma di Letizia però pensa che sia stata costretta a dire quelle cose. La ragazza infatti ha chiesto di ritirare la denuncia e di non far intromettere in questa vicenda le televisioni.

