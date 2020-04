Luciana Martinelli scomparsa da Roma: l’appello della sorella a Chi l’ha visto per trovarla

Ha lasciato i suoi due adorati cani ed è scomparsa nel nulla dopo aver preso la sua macchina. E’ questa la storia di Luciana Martinelli sparita nel nulla nella notte tra il 3 e il 4 aprile 2020. Come è possibile scomparire in questo periodo storico durante il quale ogni macchina dovrebbe essere controllata anche per strada? Siamo in una grande città, siamo a Roma ed è quasi impensabile che nessuno abbia visto Luciana dopo che si è allontanata da casa. Nella puntata di Chi l’ha visto in onda l’8 aprile 2020 la sorella di Luciana ha voluto lanciare un appello sperando che qualcuno abbia visto la ragazza. Luciana insegna inglese in una scuola privata, vive a Roma con sua sorella da qualche anno. Fa la volontaria, ama moltissimo gli animali e a detta di sua sorella, in questo ultimo mese si sentiva male a causa delle restrizioni. Lei che amava portare al parco i suoi cani, correre negli spazi verdi, non ce la faceva più a restare in casa.

LA SCOMPARSA DI LUCIANA MARTINELLI: LE ULTIME NOTIZIE DA CHI L’HA VISTO

La sorella di Luciana spiega che qualche ora prima del suo allontanamento da casa, c’era stata una discussione. Ma stenta a credere che sia questo il motivo della “fuga”. I giornalisti di Chi l’ha visto hanno provato a ricostruire i movimenti della ragazza e hanno scoperto che proprio poche ore prima di scomparire era andata dal meccanico. In realtà aveva chiesto dei cavi per far ripartire la macchina ma in officina, visto che non c’era molto lavoro da fare, hanno controllato che tutto funzionasse e la macchina è partita.

Luciana si è quindi allontanata da casa sua in macchina: che fine ha fatto? Come sia possibile in una città semi deserta non trovare tracce dello spostamento? Alcuni amici di Luciana hanno persino provato a chiamare allo Spallanzani di Roma credendo che magari, spaventata dal coronavirus, la ragazza abbia pensato di farsi controllare in ospedale. Non hanno ricevuto però risposte.

Disperata la sorella che dalla puntata di Chi l’ha visto dell’8 aprile 2020, lancia un appello: “Ti prego torna presto, ci manchi a tutti quanti. Per favore, ti stanno cercando dappertutto. Chiunque avesse notizie, per favore ce lo facesse sapere. Aspettiamo che torni. Si sistema tutto, non c’è nessun problema che non si possa sistemare…”.