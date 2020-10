Luigi Celentano ultime notizie: la mamma è convinta che nel video sia lui, Chi l’ha visto cerca ancora

Quando la mamma di Luigi Celentano si è premurata di far sapere che suo figlio era stato ritrovato, felice di averlo riconosciuto in un video che la redazione di Chi l’ha visto le aveva fatto avere, abbiamo tutti pensato che fosse finito per Fulvia un incubo. Ma in realtà, anche se la donna è convinta che il ragazzo nel video sia il suo Giggino Wifi, non c’è nessuna certezza cha sia lui. Un telespettatore ha inviato il video al programma di Rai 3, dopo che Luigi, o un ragazzo che somiglia molto al giovane di Meta di Sorrento, era andato nel suo negozio a Novara. Convinto che fosse proprio Luigi Celentano, diventato ormai per tutti Giggino WiFi, il signore, ha chiesto al suo vicino, un barista, di poter vedere le immagini delle telecamere, per fare un servizio utile alla famiglia di Luigi. E mamma Fulvia infatti è convinta che quel ragazzo sia proprio suo figlio.

LUIGI CELENTANO E’ STATO RITROVATO? MAMMA FULVIA NON HA DUBBI

La mamma di Luigi dice di aver riguardato quel video per ore e di essere convinta che sia suo figlio. E’ molto dimagrito ma lei lo avrebbe riconosciuto dal suo modo di fare, come tiene la tazzina e anche per l’abitudine di aprire la caramella passando la confezione tra i denti.

Federica Sciarelli spiega che anche la redazione di Rai 3 sarebbe felice se nel video ci fosse davvero Luigi Celentano ma non si può confermare con certezza che sia proprio lui. Tra l’altro la Sciarelli chiede a Fulvia di andare a Novara per cercarlo. E la signora dà una risposta che il pubblico a casa ha trovato fuori luogo: “Sarebbe come cercare un ago in un pagliaio” ha detto la donna. Eppure ci sono altre mamme partite per città molto più grandi, come ad esempio Londra…Perchè Fulvia non vuole andare a Novara? La donna sembra essere convinta del fatto che Luigi non voglia avere a che fare con lei, ed è per questo che preferisce non andare sul posto per cercarlo.

Federica le fa anche un’altra domanda importante: siamo sicuri che non ci sia nessuno che la sta minacciando, che le ha detto di andare in tv e di dire che Luogi è stato ritrovato per mettere a tacere questa storia? Fulvia nega questa ipotesi e ribadisce la sua convinzione: quel ragazzo nel video è suo figlio Luigi.