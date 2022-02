Una docu serie per raccontare la storia di Denise Pipitone: sarà Discovery a trasmetterla

E’ stata mamma Piera Maggio a dare ieri l’annuncio dai social. Presto la storia di Denise Pipitone diventerà una docu serie con un solo scopo: quello che questa vicenda faccia il giro del mondo e possa permettere a più persone possibile di conoscere la storia di Denise Pipitone, la storia della sua famiglia che da 17 anni si batte continuando a cercarla. Mamma Pieta non ha mai smesso di pensare che sua figlia sia ancora viva. Non vorrebbe stravolgere la sua vita ma vorrebbe abbracciarla e sapere oggi se è felice, se ha una vita serena. “Prossimamente inizierà una Docuserie di quattro puntate, che per noi è diretta alla ricerca di Denise, anche alla possibilità di poter coinvolgere più paesi su questa storia, per avere sempre informazioni su nostra figlia. La speranza di avere la possibilità che qualche ragazza possa riconoscersi in Denise, in noi ” ha scritto Piera Maggio su tutti i suoi account social. La famiglia di Denise non si arrende e se la giustizia, almeno per ora, non può dare le risposte che si cercano, dopo 17 anni di dubbi e interrogativi, potrebbe farlo un altro mezzo potente, come quello di una piattaforma streaming.

La docu serie dedicata alla storia di Denise Pipitone partirà proprio da quella maledetta mattina, da quel primo settembre del 2004 quando la vita di tutta la famiglia di Piera Maggio cambierà per sempre. “La trama è quella di una tragedia greca con i rapporti familiari che si rompono per riannodarsi in modo imprevisto” si legge sull’inserto del Corriere della sera che per primo dà la notizia.

Dove vedere la serie dedicata alla storia di Denise Pipitone

La serie sarà disponibile sulla piattaforma Discovery Plus, visibile quindi prima a chi dispone di un abbonamento e poi andrà in onda anche in chiaro, sul Nove, il canale di Discovery. La serie arriverà in piattaforma nel mese di marzo 2022. Non è stato ancora annunciato quando poi sarà trasmessa in chiaro sul nove.

La docu serie su Denise Pipitone: 4 puntate per raccontare la sua storia

“Quattro puntate prodotte da Palomar DOC per ripercorrere questo dramma irrisolto sin dal primo urlo della nonna di Denise. Quando, la mattina dell’1 settembre 2004, poco prima di mezzogiorno, dal suo garage-cucina s’affaccia davanti casa, chiama, cerca e non trova la piccola a lei affidata dalla madre, Piera Maggio” si legge sulle pagine dell’inserto Sette del Corriere della sera. La regia è stata affidata a Vittorio Moroni, 51 anni, già Nastro d’argento nel 2006 conquistato al David di Donatello come miglior regista esordiente.

Non ci saranno voci fuori campo, non ci sarà una voce narrante ma i protagonisti di questa vicenda ci metteranno la faccia e si racconteranno. Il regista parla di “ritratti” che le persone coinvolte in questa storia, faranno di loro stessi.