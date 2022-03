E’ stata truffata la mamma di Alessandro Venturelli: soldi in cambio di un contatto con suo figlio

Ancora una volta la mamma di Alessandro Venturelli è costretta a rivolgersi alla tv per lanciare un nuovo appello. Da un anno e mezzo di suo figlio, scomparso da Sassuolo il 6 dicembre del 2021 non ci sono tracce. Nella trasmissione La vita in diretta mamma Roberta, in lacrime, racconta l’ennesimo inciampo di questa vicenda. Sta provando a fare qualsiasi cosa pur di trovare suo figlio ma non pensava che qualcuno si sarebbe approfittato di questa situazione per truffarla e invece è successo. La mamma di Alessandro, nella trasmissione di Rai 1, ha spiegato che negli ultimi giorni è stata contattata da chi le prometteva di darle notizie di suo figlio, di fare persino una video chiamata. In cambio di questo contatto, dei soldi. Purtroppo però era tutto una grande truffa.

Truffata la mamma di Alessandro Venturelli

Roberta Carassai è stata contattata da una conoscente (“una persona che nell’ultimo anno mi è stata molto vicina, mi fidavo di lei” ha raccontato la donna) . Questa donna, le avrebbe detto di essere stata chiamata da una persona sconosciuta. Quest’ultima avrebbe riferito di essere in grado di mettere in contatto Alessandro con la famiglia, attraverso una videochiamata. Il tutto dietro compenso di 500 euro da versare tramite bonifico. La mamma di Alessandro, si è aggrappata anche a questa speranza, da troppo tempo non ha notizie di suo figlio, spiega in lacrime.

La donna, ai microfoni de La vita in diretta spiega che dopo aver fatto il bonifico, queste persone le fanno sapere che vogliono prove certe del movimento, quindi le hanno chiesto di fare un nuovo versamento tramite Western Union ma Roberta non cede e decide di non andare avanti. Spiega inoltre che le avevano detto, che se dopo la video chiamata lei avesse riconosciuto Alessandro, avrebbe dovuto versare altri 3000 euro.

In diretta su Rai 1, Roberta mostra la foto di Alessandro e chiede ancora una volta, l’aiuto dello stato. E’ convinta che suo figlio sia all’estero e spera davvero che le sue parole lo possano raggiungere e che prima o poi, il giovane faccia sapere di star bene.