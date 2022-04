La piccola Nicole è scomparsa da ieri sera: tutta Limosano si mobilita per cercarla, ha solo 5 anni

AGGIORNAMENTO- Alle 12,30 dalla pagina di Chi l’ha visto è arrivata la notizia che aspettavamo di avere, la piccola è stata ritrovata e per fortuna sta bene.

Si sta cercando con tutti i mezzi possibili la piccola Nicole. Ci sono volontari, ci sono i familiari della bambina, c’è un elicottero che lavora in cerca della bambina di 5 anni di cui si sono perse le tracce da ieri sera. Ore di grande angoscia per la famiglia e per due centri del Molise. Sono due le comunità molisane coinvolte nelle ricerche della piccola Nicole, Limosano e Sant’Angelo Limosano . Chi può sta dando una mano con i volontari alle prese con la scomparsa di una bimba di soli 5 anni.

La piccola è di Limosano e vive con la famiglia in una contrada di Sant’Angelo Limosano, da cui si sarebbe allontanata nella serata di ieri, sabato 2 aprile. Ed è da ieri sera che la cercano incessantemente le forze dell’ordine. Questa mattina poi la notizia è stata diffusa a livello nazionale; sul posto stanno operando Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, Soccorso Alpino e Speleologico e Carabinieri. Ovviamente alle ricerche stanno partecipando anche gli abitanti dei due centri. L’ipotesi più concreta è che possa essersi avventurata nel bosco antistante alla masseria in cui vive con i genitori, ed è lì che si stanno concentrando soprattutto le ricerche.

La zona si sta scandagliando con droni con rilevatori di calore, cani molecolari ed elicottero.

La piccola Nicole scomparsa a 5 anni: si cerca ovunque da ore

La piccola Nicole è scomparsa intorno alla mezzanotte di ieri nelle campagna tra Limosano e Sant’Angelo. Nelle vicinanze c’è un piccolo bosco, luogo nel quale si stanno concentrando le ricerche in queste ore.

Provata anche la sindaca di Limosano Angela Amorosa: «Purtroppo non riusciamo a trovare la piccola, la stiamo cercando da ieri sera ma per il momento non riusciamo ancora rintracciarla.» La bambina al momento della scomparsa indossava una magliettina rosa e dei leggings neri. Procedono intanto le ricerche anche con l’aiuto di diversi droni.