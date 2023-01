La morte di Benedetto XVI, l’indagine su Emanuela Orlandi, il libro di monsignor Georg: parla la Sciarelli

Qual è il legame tra la morte di Benedetto XVI ed Emanuela Orlandi , con il Vaticano che decide di riaprire il caso e il libro di padre Georg in uscita?

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda l’11 gennaio 2023, si è molto parlato delle novità sul caso Emanuela Orlandi. La redazione del programma di rai 3 ha contattato l’ufficio stampa del Vaticano per chiedere conferma circa l’indiscrezione di stampa lanciata dall’Adnkronos secondo la quale, la Santa Sede avrebbe deciso di riaprire l’indagine su Emanuela Orlandi. Federica Sciarelli, nella puntata di ieri sera del programma di Rai 3 ha provato a mettere insieme tanti puntini che fanno comprendere molte cose. Nelle ultime ore si è mormorato molto sul fatto che questa indagine si riapra a poche ore dalla morte di Benedetto XVI, cosa che non sarebbe un caso. Come non sarebbe un caso neppure il fatto che nel libro di padre Georg, in uscita in questi giorni, ci siano diverse pagine dedicate alla questione. Perchè parlare di Emanuela Orlandi in un libro in cui si racconta la verità sul cammino fatto insieme a papa Benedetto? Come si legano le due cose? Ha provato a spiegarlo la conduttrice di Chi l’ha visto, che tra l’altro è stata anche citata nel libro. “Devo dire che mi fa un po’ impressione leggere il mio nome in quel libro” ha commentato la Sciarelli.

Le parole di Federica Sciarelli in diretta su Rai 3

La conduttrice ha accolto i familiari di Emanuela Orlandi e quelli di Mirella Gregori nello studio di Chi l’ha visto e poi ha provato a mettere insieme i tasselli. Ha spiegato: “Tutti quanti hanno pensato: è morto Ratzinger, esce il libro del segretario particolare Padre Georg e guarda caso questi aprono un fascicolo. Che ne dite?“.

La conduttrice ha quindi aggiunto: “ Ve lo dico perché nel libro si Georg si parla del mistero di Emanuela. In cinque pagine si parla di questo. Parla anche della nostra trasmissione e dice che noi avevamo divulgato una nota di Padre Lombardi e Georg dice che aveva dato piena disponibilità a Pietro Orlandi. Padre George parla di un dossier che non è mai stato pubblicato, non è mai stato reso noto perché questo dossier conterrebbe la verità, ma che questo dossier in realtà non è stato reso noto perché non esiste. Questo ha scritto lui nel libro.“

Sono 40 anni che i familiari di Emanuela Orlandi, come quelli di Mirella Gregori cercano verità su quanto accaduto alla ragazza. La Sciarelli spiega: “Dalle intercettazioni fatte a certi uomini di chiesa si sente ‘il fratello di Emanuela fa casino, vuole trovare la sorella’. Fa impressione sentirlo, a quanto pare i familiari danno fastidio e questo fa tanta impressione”.