Sondaggi politici ultime notizie, da Agorà le novità: cresce la Lega Nord

Nel corso della puntata del 10 ottobre 2019 della trasmissione Agorà sono stati presentati alcuni sondaggi politici che mostrerebbero le preferenze degli italiani in questo preciso momento storico. I sondaggi politici sono stati elaborati da Masia (Emg Acqua) . Secondo i sondaggi presentati questa mattina in trasmissione, dopo le ultime notizie relative alla manovra e le ultime decisioni del Governo giallo rosso, a guadagnare non sarebbero il Movimento e il Pd al momento alla guida del paese ma la Lega Nord. Stando ai sondaggi politici presentati da Masia infatti, il partito guidato da Matteo Salvini avrebbe guadagnato dei punti insieme anche a Fratelli di Italia, guidato da Giorgia Meloni.

Vediamo i numeri.

SONDAGGI POLITICI ULTIME NOTIZIE: ECCO IL PENSIERO DEGLI ELETTORI AL 10 OTTOBRE 2019

Secondo i numeri dei sondaggi elettorali, la Lega sale al 32,7% resta il primo partito per distacco di tutto il Parlamento . Le scelte di Matteo Salvini sembrano non aver scalfito l’elettorato, pronto a confermare le preferenze qualora si dovesse andare al voto. Stando al sondaggio presentato quindi nel programma di Rai 3, le cose non andrebbero benissimo per il PD che con il 19,2% perde nell’ultima settimana lo 0,5% di punti nei consensi . E il Movimento 5 stelle che tra l’altro compie 10 anni, come va secondo i sondaggi? 18,7% è il risultato che al momento il Movimento guidato da Luigi di Maio incasserebbe se si andasse al voto in questi giorni. Tra l’altro a proposito del Movimento 5 stelle è stato evidenziato anche un altro sondaggio dal quale si evince che italiani e anche elettori del movimento, pensano che negli ultimi anni ci sia stato un peggioramento e non un miglioramento.

I numeri presentati dal sondaggio rivelano che solo il 15% ritiene che Di Maio e Grillo abbiano cresciuto un Movimento più forte di prima; il 23% ritiene non sia cambiato nulla mentre è nettamente il 54% a ritenere che qualcosa sia cambiato in peggio in questi anni.

Per chiudere invece con i numeri relativi ai singoli partiti, torniamo a Fratelli d’Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma al top con il 7,8% in ascesa.

Forza Italia perde altri 0,4% in una settimana e si attesta al 7%, mentre non cresce e rimane stabile il nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva, al 4,5%. Queste le ultime news sui sondaggi politici con le analisi presentate nella trasmissione di Rai 3 Agorà.

Sondaggi politici ultime notizie, da Agorà le novità: cresce la Lega Nord ultima modifica: da