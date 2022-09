Elezioni 2022 i risultati: vola Fratelli d’Italia, malissimo la Lega. Conte risale, centrosinistra umiliato

Con oltre il 26 % dei voti Fratelli di Italia è il primo partito in Italia: i risultati delle elezioni premiano Giorgia Meloni e condannano PD e Lega

Che non sarebbe stata una sfida all’ultima scheda, era davvero chiaro a tutti e forse, anche gli avversari di Giorgia Meloni lo sapevano bene, nonostante fingessero che ci fossero delle remote possibilità per cercare di convincere gli italiani a non disperdere voti. Il 25 settembre però dimostra che i sondaggi sono stati sempre precisi e impeccabili. Il 25 settembre in Italia si fa la storia con la prima donna che potrebbe diventare il presidente del consiglio del nostro paese. E’ Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni il primo partito, con la maggioranza alla Camera e al Senato che va al Centrodestra. La Meloni vola con oltre il 26 % dei voti, vincitrice assoluta di questa tornata elettorale. E se in passato, spesso, tutti provavano a salire sul carro dei vincitori, stavolta le cose sono diverse. Perchè ci sono anche le sconfitte, quelle clamorose.

Come quella della Lega Nord di Salvini, la coalizione la Lega infatti perde terreno e va sotto il 9%. Nella lunga notte in cui la Meloni ha festeggiato con i suoi, Salvini ha scelto di non parlare. Lo farà solo intorno alle 11 di oggi e c’è anche chi ipotizza le sue dimissioni. Anche il Centrosinistra recita la parte del grande sconfitto. Enrico Letta parlerà anche intorno alle 11 e per lui stesso destino di Salvini: si parla già di un addio al ruolo di segretario del PD.

Come dicevano i sondaggi elettorali degli ultimi giorni, chi fa invece molto bene è il Movimento 5 stelle, che si conferma terza forza del nostro paese con oltre il 15% delle preferenze degli italiani, mentre il Terzo Polo di Azione e Italia Viva “rosicchia” oltre il 7%. E poi c’è il dato dell’affluenza, quasi 9 punti sotto le elezioni politiche del 2018. Un astensionismo che dovrebbe anche far riflettere. L’affluenza definitiva si assesta infatti al 63,91%.

E’ una Giorgia Meloni emozionata e determinata quella che sale sul palco, dopo una notte di lacrime e abbracci e spiega che la vittoria è da dedicare anche a chi non c’è più, a chi avrebbe meritato di assistere a tutto questo: “Questo non è punto d’arrivo, ma di partenza. L’Italia ha scelto un governo di Centrodestra a guida FdI e noi governeremo per tutti. Sono rammaricata per l’astensionismo, ora la sfida sarà ricostruire il rapporto fra Stato e cittadini”.

A parlare poche ore fa anche Giuseppe Conte: “Tutti davano il M5s in picchiata e la rimonta è stata significativa. Siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità”.