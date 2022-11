E’ morto Roberto Maroni ex ministro della Lega

Addio a Roberto Maroni: è morto l'ex ministro leghista, aveva 67 anni

Roberto Maroni, ex ministro ed ex segretario della Lega, è morto martedì mattina: aveva 67 anni. La notizia è stata battuta questa mattina da tutte le principali agenzie italiane. “Addio Roberto. Un amico bravo e coraggioso che mancherà a molti. Mancherai a me” ha scritto l’ex ministro Brunetta sui social, ricordano il collega e amico. E sono tantissimi in questi minuti i messaggi di cordoglio che arrivano dopo la notizia della morte di Roberto Maroni.

Maroni, che dal 2013 al 2018 aveva ricoperto anche la carica di presidente della Regione Lombardia, era malato da tempo.

E’ morto Roberto Maroni

Nato a Varese nel 1955, Roberto Maroni ha ricoperto il ruolo di segretario federale della Lega Nord dal 1º luglio 2012 al 15 dicembre 2013. È stato due volte ministro dell’Interno (dal 1994 al 1995, ricoprendo anche l’incarico di vicepresidente del Consiglio e dal 2008 al 2011) e ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dal 2008 al 2011.

Nell’aprile del 2012 Maroni ha fatto parte, con Roberto Calderoli e Manuela Dal Lago, del triunvirato che fino al congresso della Lega Nord è stato incaricato di sostituire la carica di segretario del partito lasciata da Umberto Bossi

In una delle sue ultime interviste al Corriere della sera aveva raccontato: “Sono rimasto un sognatore. La politica di oggi è molto diversa, ma penso che ci voglia una buona dose di passione per fare bene il proprio lavoro. E parlo soprattutto del fare! Molto spesso oggi il fare è messo in secondo piano, pare che importi solo a qualcuno. Per un politico oggi il mestiere è principalmente il comunicare inondando i social, persino TikTok.”

Tra i primi messaggio di cordoglio sui social anche quello del ministro della difesa Crosetto: “Un amico. Una persona perbene. Un uomo che ha portato buonsenso, concretezza e moderazione nelle Istituzioni. Da Parlamentare, da Ministro, da Presidente di Regione. Esce a testa alta dalla vita. Che la terra ti sia lieve Roberto.” Le parole del ministro Lollobrigida: “Profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Maroni. Un uomo perbene di cui la politica italiana sentirà la mancanza. Vicinanza e affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità degli amici della Lega.“