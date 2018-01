Albenga news: si getta in mare dopo litigio con il fidanzato, dispersa

Il nuovo anno inizia con una notizia di cronaca che ci porta in Liguria e racconta la storia di una ragazza che, dopo aver litigato con il fidanzato, si sarebbe gettata in mare. Le ricerche ad Albenga, in provincia di Savona: la donna si sarebbe gettata in acqua dopo aver litigato con il suo fidanzato e da quel momento non ci sarebbero più sue notizie. Tutto è accaduto nel corso della notte di Capodanno, una notte che doveva essere di festa e invece è diventata una tragedia. Le speranze di ritrovare la ragazza sembrano essere ben poche. RAGAZZA LITIGA CON IL FIDANZATO AD ALBENGA E SI GETTA IN MARE: DISPERSA-Secondo quanto ricostruito dagli amici della coppia (la donna è dell’Alessandrino) che festeggiavano il Capodanno nella discoteca Essaouira, un locale sul lungomare, la trentenne si sarebbe allontanata dal gruppo dopo un violento litigio e si sarebbe poi gettata in mare; un dipendente della discoteca si sarebbe tuffato in acqua per tentare di raggiungerla, venendo bloccato dalle condizioni proibitive del mare. Le ricerche sono state sospese per alcune ore la scorsa notte e sono riprese stamani da parte di Capitaneria di Porto, carabinieri e vigili del Fuoco che hanno anche chiesto l’intervento di un elicottero. L’allarme è stato lanciato intorno alle 23 di ieri. Secondo le ultime news, subito era scattato il piano di emergenza con l’intervento di una motovedetta della Capitaneria, dei pompieri con un loro mezzo nautico, mentre da Genova è arrivata una squadra di sommozzatori dei vigili del Fuoco.

Per buona parte della notte è stato perlustrato in lungo e in largo il tratto di mare davanti all’isola della Gallinara, ma senza fortuna. Le ricerche vanno avanti ma purtroppo, essendo ormai quasi sera, le speranze di poter ritrovare la ragazza sono sempre di meno. Amara serata di Capodanno per la coppia e gli amici e purtroppo questa vicenda potrebbe avere un epilogo drammatico.