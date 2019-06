Don Claudio Albanito beve dal calice del vino durante la messa ma c’è candeggina: choc in chiesa

E’ una storia molto particolare quella che arriva dalla Calabria, siamo in provincia di Cosenza, e vede protagonista don Claudio Albanito. Il sacerdote si è sentito male nel corso della santa Messa, dopo aver bevuto dal calice del vino. Purtroppo nell’ampolla non c’era il vino ma della candeggina. Il sacerdote si è subito sentito male di fronte ai fedeli che increduli non sapevano cosa stesse accadendo. Don Claudio è stato poi subito portato in ospedale per ricevere il primo soccorso e per fortuna non ha avuto delle gravi conseguenze.

I fatti sono accaduti nella chiesa di Santa Maria Assunta di Rose, in provincia di Cosenza.

Il sacerdote, che ora sta meglio, ha raccontato di aver subito avuto un senso di soffocamento, di essersi poi sentito male. Forse l’aver vomitato ha fatto si che l’uomo espellesse subito quello che di tossico aveva bevuto, anche se ovviamente c’è stato bisogno del ricovero in ospedale.

Come riferiscono i giornali calabresi, la candeggina si trovava nell’ampolla dell’acqua che si usa per purificare il calice dopo la consacrazione. Probabilmente ce ne era una quantità molto piccola visto che il sacerdote non ha sentito l’odore. Ma è stata sufficiente per provocargli il malore. Il sacerdote si augura che si sia trattato di un incidente, anche se non riesce a capire come la candeggina sia finita in quell’ampolla, e non vuole invece pensare che ci sia dell’altro.

Fa pensare però il fatto che, come riferiscono anche i siti calabresi, nella parrocchia dove oggi celebra Don Albanito, nell’ultimo biennio siano stati 4 i sacerdoti ad andare via, dopo che per quasi 30 anni invece, c’era stato un solo prete. E’ questo il motivo che fa pensare a una minaccia? Don Albanito sembra non essersi fatto intimorire e già domenica, a poche ore dopo il brutto episodio, è tornato in chiesa per celebrare la prima comunione dei piccoli che aspettavano di ricevere il sacramento.

