Roma, scooter si scontra con un cavallo su via Ostiense: morto un uomo

Roma, scooter si scontra con un cavallo su via Ostiense: morto un uomo. La vittima è un 52enne, deceduto all’altezza di via del Trotto, in zona Tor di Valle. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte tra l’11 e il 12 giugno 2019. Secondo quanto si apprende, un cavallo si aggirava per la strada quando un uomo a bordo di uno scooter Honda Forsesight lo avrebbe colpito. Mentre l’uomo ha perso la vita, il cavallo è rimasto ferito ad uno degli arti posteriori.

Nella nottata al Nue 112 è arrivata la chiamata della presenza di un cavallo per strada, nell’area dell’ex ippodromo. Dunque la Polizia di Stato si è recata sul posto per verificare quanto stava accadendo. Sul posto però è stata fatta la terribile scoperta: un uomo di 52 anni era a terra privo di vita, vicino al suo scooter. Poco distante è stato trovato il cavallo ferito ad un arto posteriore. Sono stati contattati i soccorsi ma il personale del 118 giunto sul luogo dell’incidente, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida dello scooter che si è scontrato con il cavallo su Via Ostiense.

Sono intervenuti anche gli agenti del GPIT e della Polizia Locale di Roma Capitale dei Gruppi XII Monteverde e IX Eur, al fine di comprendere la dinamica dei fatti e per ritrovare il proprietario del cavallo. L’animale è stato soccorso da un medico veterinario arrivato in zona per soccorrerlo viste le ferite riportate a seguito dell’incidente. Successivamente è stato portato presso il Centro Carni per leggere il microchip. Non è stato però ancora rintracciato il proprietario o il responsabile del cavallo, che si aggirava da solo in strada nella nottata di ieri.