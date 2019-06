Siracusa, 25enne ucciso nella notte in un agguato

Siracusa, 25enne ucciso nella notte in un agguato. E’ accaduto precisamente ad Avola, in provincia di Siracusa. La giovane vittima è Andrea Pace, 25 anni, ucciso la scorsa notte con diversi colpi di arma da fuoco. E’ avvenuto tutto nel cuore della notte e qualcuno ha chiamato i carabinieri poco prima delle ore 3. Stando alle prime informazioni, potrebbe trattarsi di un regolamento di conti ma le indagini potranno rivelare quanto accaduto.

SIRACUSA, IL 25ENNE ANDREA PACE E’ STATO UCCISO NELLA NOTTE IN UN AGGUATO: E’ MORTO CON DIVERSI COLPI DI ARMA DA FUOCO

L’omicidio avvenuto ad Avola questa notte, poco prima delle ore 3, sembra avere tutte le caratteristiche di un regolamento di conti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di salvare il 25enne. Purtroppo però ogni tentativo è stato vano e Andrea Pace non ce l’ha fatta a sopravvivere ai diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto.

OMICIDIO NELLA NOTTE AD AVOLA, LE INDAGINI E L’AUTOPSIA SUL CORPO DELLA VITTIMA

Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri, con la coordinazione della procura di Siracusa. Attualmente il corpo del giovane brutalmente ucciso in un agguato questa notte, in provincia di Siracusa, è stato trasferito presso l’ospedale Umberto I di Siracusa. Qui si procederà con l’autopsia che potrà rivelare ulteriori dettagli utili per risolvere il caso. Attualmente, nonostante si pensi ad un regolamento di conti, non si escludono altre ipotesi. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.