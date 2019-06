Vodafone down in tutta Italia sia sul mobile che sul fisso: le news

Vodafone down in tutta Italia: che cosa sta succedendo il 13 giugno 2019? Le ultime notizie parlano di un vero e proprio down in tutta Italia. Se quindi avete problemi nel leggere i messaggi, nell’effettuare delle chiamate e anche nel connettervi a internet, sappiate che le problematiche sono da attribuire, al vostro gestore telefonico. Al momento da parte di Vodafone non ci sono comunicati ufficiali.

VODAFONE DOWN IN TUTTA ITALIA: I CELLULARI NON FUNZIONANO, DOWN ANCHE I TELEFONI FISSI

Vediamo quelle che sono le ultime notizie. Stando a quello che si legge sui social, da parte di chi è riuscito a scrivere alcuni messaggi, sappiamo che i cellulari e i telefoni fissi non funzionano in tutta Italia. E non risponde neppure il numero verde di assistenza del gestore telefonico. Sono moltissime le segnalazioni dei clienti del gestore telefonico Vodafone a segnalare il disservizio. Su Twitter le proteste dei clienti Vodafone si stanno moltiplicando, con segnalazioni del disservizio provenienti da tutte le città italiane.

Non tutti i numeri però sembrano esser stati colpiti da questo down che sta causando comunque diversi disagi dalle 16,30 circa sono arrivate le prime segnalazioni.

A quanto pare il problema è esteso a livello internazionale e non riguarda solo l’Italia

Questo invece l’ultimo messaggio ufficiale postato questa mattina sui social dell’azienda

Auguriamo una felice giornata a tutti😀 — Vodafone it (@VodafoneIT) June 13, 2019

Tantissimi i messaggi postati sui social da chi cerca delle spiegazioni ( e ovviamente postati usando altri operatori telefonici). Al momento però di risposte ce ne sono ben poche.

Il down registrato da DownDetector riguarda Internet (54%), la telefonia fissa (35%) e la telefonia mobile (10%). Al momento l’azienda non ha fornito dettagli sui malfunzionamenti. Restiamo in attesa di un comunicato ufficiale con ulteriori informazioni.

