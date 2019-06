Andrea Camilleri ricoverato a Roma in rianimazione: ha avuto un attacco cardiaco

Andrea Camilleri è ricoverato a Roma in rianimazione a seguito di un attacco cardiaco. Lo scrittore siciliano, 93 anni, si trova presso l’ospedale Santo Spirito e le sue condizioni sono gravi. Lo scrittore, noto al pubblico soprattutto per il Commissario Montalbano, ha avuto un infarto. Intanto arrivano delle notizie da parte dell’ospedale in cui si trova Camilleri, il Santo Spirito di Roma. E’ arrivato lì questa mattina a seguito dell’attacco cardiaco che lo ha colpito. Pare che, giunto in ospedale in codice rosso, lo scrittore sia stato rianimato. L’ospedale ha confermato l’accaduto e ha parlato di un “quadro clinico molto serio“.

ANDREA CAMILLERI RICOVERATO A ROMA IN RIANIMAZIONE, LA NOTA DELL’OSPEDALE SANTO SPIRITO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLO SCRITTORE

Dall’Ospedale Santo Spirito di Roma è stata diffusa una nota sulle condizioni dello scrittore. “Arrivato in ambulanza in condizioni critiche per problemi cardiorespiratori“, si legge nella nota, Andrea Camilleri “è stato assistito dall’équipe dell’emergenza al Pronto Soccorso Santo Spirito e trasferito presso il Centro di Rianimazione dell’ospedale“. Nel corso della giornata di oggi ci sarà un ulteriore aggiornamento sulle condizioni di salute di Camilleri.

Lo scrittore Andrea Camilleri è autore della fortunata saga dei gialli del Commissario Montalbano. Le sue storie sono state raccontate in una fiction tv di successo. Lo scrittore siciliano in questo periodo si stava dedicando alla preparazione dello spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino, presso le Terme di Caracalla. La data prevista è il 15 luglio. In varie occasioni Camilleri aveva detto che gli sarebbe piaciuto finire la sua carriera “seduto in una piazza a raccontare storie e alla fine del mio ‘cunto’, passare tra il pubblico con la coppola in mano“. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dello scrittore.

